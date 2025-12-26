"Из меня сделали крайнего": Миндич впервые прокомментировал расследование НАБУ (видео)

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач через 2,5 недели поисков в Тель-Авиве и Герцли все же сумел найти в Израиле Тимура Миндича, одного из главных фигурантов операции НАБУ и САП "Мидас".

Бизнесмена Тимура Миндича журналист встретил на набережной и задал ему несколько вопросов, а видео их разговора опубликовала "Украинская правда".

Беглый бизнесмен заявил, что вся история вокруг него – это "большой медийный кейс, который составляет 90% дела".

"Медийно из меня сделали крайнего и виновного… Медийно, что я могу сказать. Это крутая работа: крутой сценарий, крутая медиаатака за последние годы. Медиа сегодня сделала весь образ", – считает он.

Однако юридическую сторону обвинений и подозрений комментировать отказался, мотивируя это тайной следствия:

"Я не могу отрицать обвинения НАБУ и САП. Есть обвинение, есть дело. Сейчас идет следствие. Потом будет суд".

Відео дня

Миндич не стал отвечать на вопрос Ткача, встречался ли он с Рустемом Умеровым на Грушевского, 9.

"По бронежилетам там есть большой кейс, я не хочу говорить, потому что это один из важных аспектов, который будет в моем уголовном деле. Сегодня же показали кусочек разговора, не показали весь разговор, вырвали из контекста. А как это было на самом деле, анонсируют же сейчас господин Железняк, что как будет. Будут дальше пленки, и посмотрим, что дальше будут опубликовывать", – заявил бизнесмен.

Он подтвердил, что знаком с Алексеем Чернышовым и бывшим министром юстиции Германом Галущенко, но уверяет, что никогда никаких указаний им не давал.

"Сегодня что происходит: меня назначили виновным. И сегодня мне приписывают миллион вещей там, где не то, что я не был, но и не знаю.

На вопрос, что именно ему приписывают, Миндич ответил:

"Ну вот все, что мне приписывают, – это все приписанные вещи".

В общении с журналистом бизнесмен был очень осторожен и не стал отвечать на некоторые вопросы, чтобы "не ухудшить свою позицию":

"Мне и так не легко. Я перевез сюда свою семью, нахожусь под большим давлением. Это не самое лучшее время для меня. И зачем мне что-то наговаривать вам. Надо время. Сов ременем все будет раскрыто. И я буду говорить, давать интервью, СБУ, НАБУ".

Собеседник Ткача заверил, что уже очень давно общался с Владимиром Зеленским, а за время его президентства это происходило "крайне редко".

Также Миндич опроверг наличие у него охраны, представительского авто и был якобы сильно удивлен, когда журналист рассказал ему о нападении на него и съемочную группу охранников, которые отобрали у него телефон и порвали одежду. Более того, он уверяет, что даже не знал и приезде представителей СМИ в Израиль.

На прощание Миндич попросил у журналиста показать ему видео беседы перед публикацией, чтобы там ничего не вырезали.

Александр Цукерман: живет в гостинице и считает, что НАБУ сняли кино

С аналогичной просьбой обратился и Александр Цукерман, которого называли главным финансистом Миндича.

Он заверил, что в Израиль не убегал, а выехал планово, чтобы сделать ребенку операцию.

Цукерман заявил, что не помнит, давал ли ему Миндич указания платить деньги Алексею Чернышову, с которым дружит более 20 лет. Он уверяет, что не знал о жилом комплексе "Династия", а все обвинения против него – "политическая история, направленная против нашей государственности".

Также Цукерман запямятовал, встречался ли когда-нибудь с президентом Зеленским, опроверг встречи в бэк-офисе, пояснив, что ничего подобного не было, но были якобы встречи интеллектуального клуба, который никакого отношения к расследованию не имеет. На заседаниях обсуждали "интеллектуальные вещи".

На вопрос о расследовании ФБР легализации средств, он заверил, что никаких средств "не отмывал", а когда его спросил Ткач про "двушку на Москву", тот ответил:

"Я не помню, что такое "Двушка на Москву". Может, Москва – это псевдоним?"

Цукерман утверждает, что никогда в жизни не видел Андрея Деркача, а всю историю с расследованием НАБУ и САП назвал фейком.

"Я думаю, НАБУ и САП все сели и придумали. Детективы НАБУ создали кино и показали его, чтобы взорвать ситуацию, чтобы добиться чего-то от нашей страны".

Он заверил, что приедет в Украину защищать свои честь и достоинство, а также отметил, что журналисты "рано или поздно за каждое слово ответят".

Напомним, Тимур Миндич был замечен в Израиле, куда уехал 10 ноября, за несколько часов до начала обысков НАБУ.

Также сообщалось, что 13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана, которые были объявлены в розыск.