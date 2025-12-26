"З мене зробили крайнього": Міндіч уперше прокоментував розслідування НАБУ (відео)

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач через 2,5 тижні пошуків у Тель-Авіві та Герцлі все ж таки зумів знайти в Ізраїлі Тимура Міндіча, одного з головних фігурантів операції НАБУ і САП "Мідас".

Бізнесмена Тимура Міндіча журналіст зустрів на набережній і поставив йому кілька запитань, а відео їхньої розмови опублікувала "Українська правда".

Бізнесмен-утікач заявив, що вся історія навколо нього — це "великий медійний кейс, який становить 90% справи".

"Медійно з мене зробили крайнього і винного… Медійно, що я можу сказати. Це крута робота: крутий сценарій, крута медіаатака за останні роки. Медіа сьогодні зробила весь образ", — вважає він.

Однак юридичний бік звинувачень і підозри коментувати відмовився, мотивуючи це таємницею слідства:

"Я не можу заперечувати звинувачення НАБУ і САП. Є звинувачення, є справа. Зараз триває слідство. Потім буде суд".

Відео дня

Міндіч не став відповідати на запитання Ткача, чи зустрічався він із Рустемом Умєровим на Грушевського, 9.

"Щодо бронежилетів там є великий кейс, я не хочу говорити, тому що це один із важливих аспектів, який буде в моїй кримінальній справі. Сьогодні ж показали шматочок розмови, не показали всю розмову, вирвали з контексту. А як це було насправді, анонсують же зараз пан Железняк, що як буде. Будуть далі плівки, і подивимося, що далі будуть опубліковувати", — заявив бізнесмен.

Він підтвердив, що знайомий з Олексієм Чернишовим і колишнім міністром юстиції Германом Галущенком, але запевняє, що ніколи жодних вказівок їм не давав.

"Сьогодні що відбувається: мене призначили винним. І сьогодні мені приписують мільйон речей там, де не те, що я не був, а й не знаю".

На запитання, що саме йому приписують, Міндіч відповів:

"Ну ось усе, що мені приписують, — це все приписані речі".

У спілкуванні з журналістом бізнесмен був дуже обережний і не став відповідати на деякі запитання, щоб "не погіршити свою позицію":

"Мені й так не легко. Я перевіз сюди свою сім'ю, перебуваю під великим тиском. Це не найкращий час для мене. І навіщо мені щось наговорювати вам. Треба час. Сов ременем усе буде розкрито. І я буду говорити, давати інтерв'ю, СБУ, НАБУ".

Співрозмовник Ткача запевнив, що вже дуже давно спілкувався з Володимиром Зеленським, а за час його президентства це відбувалося "вкрай рідко".

Також Міндіч спростував наявність у нього охорони, представницького авто і був нібито сильно здивований, коли журналіст розповів йому про напад на нього та знімальну групу охоронців, які відібрали в нього телефон і порвали одяг. Ба більше, він запевняє, що навіть не знав про приїзд представників ЗМІ до Ізраїлю.

На прощання Міндіч попросив у журналіста показати йому відео бесіди перед публікацією, щоб там нічого не вирізали.

Олександр Цукерман: живе в готелі і вважає, що НАБУ зняли кіно

З аналогічним проханням звернувся й Олександр Цукерман, якого називали головним фінансистом Міндіча. Він запевнив, що в Ізраїль не тікав, а виїхав планово, щоб зробити дитині операцію.

Цукерман заявив, що не пам'ятає, чи давав йому Міндіч вказівки платити гроші Олексію Чернишову, з яким дружить понад 20 років. Він запевняє, що не знав про житловий комплекс "Династія", а всі звинувачення проти нього — "політична історія, спрямована проти нашої державності".

Також Цукерман не зміг пригадати, чи зустрічався коли-небудь із президентом Зеленським, спростував зустрічі в бек-офісі, пояснивши, що нічого подібного не було, але були нібито зустрічі інтелектуального клубу, який жодного стосунку до розслідування не має. На засіданнях обговорювали "інтелектуальні речі".

На запитання про розслідування ФБР легалізації коштів, він запевнив, що жодних коштів "не відмивав", а коли його запитав Ткач про "двушку на Москву", той відповів:

"Я не пам'ятаю, що таке "Двушка на Москву". Може, Москва — це псевдонім?"

Цукерман стверджує, що ніколи в житті не бачив Андрія Деркача, а всю історію з розслідуванням НАБУ і САП назвав фейком.

"Я думаю, НАБУ і САП усе сіли і придумали. Детективи НАБУ створили кіно і показали його, щоб підірвати ситуацію, щоб домогтися чогось від нашої країни".

Він запевнив, що приїде в Україну захищати свої честь і гідність, а також зазначив, що журналісти "рано чи пізно за кожне слово дадуть відповідь".

Нагадаємо, Тимур Міндіч був помічений в Ізраїлі, куди виїхав 10 листопада, за кілька годин до початку обшуків НАБУ.

Також повідомлялося, що 13 листопада Зеленський запровадив санкції проти Міндіча і Цукермана, які були оголошені в розшук.