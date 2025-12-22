Семья уже в Израиле: журналист Ткач рассказал, готов ли Миндич вернуться в Украину

Журналист издания "Украинская правда" Михаил Ткач, который нашел в рамках расследования беглого бизнесмена Тимура Миндича в Израиле, рассказал о том, как тот смог сбежать.

По словам Ткача, Тимур Миндич выехал из Украины как многодетный отец. Об этом говорится в новом видео на канале "УП".

После того, как он сам покинул страну, из Украины выехала и его семья. Сейчас они уже живут в Израиле, а его дети ходят в школу.

Готов ли Миндич вернуться в Украину?

Михаил Ткач рассказал, что по его ощущениям Тимур Миндич не готов возвращаться в Украину. В то же время больше деталей будет в версии интервью, которую "УП" обещает опубликовать позже на этой неделе.

"Если обобщить, то я считаю, что господин Миндич уж точно не готов возвращаться, и что он будет находиться в Израиле, как и другой фигурант этого дела (Александр Цукерман — ред.), и будет скрываться в Израиле. Имея израильское гражданство, опять же. И в вопросах экстрадиции Израиль очень удобная страна, мне не известны случаи, когда Израиль экстрадировал своих граждан", — заявил Ткач.

В то же время, по мнению журналиста, если ФБР, которые проверяют причастность Миндича к отмыванию средств, обратятся в Израиль, то они выдадут бизнесмена Соединенным Штатам, и там он получает "совсем другое количество лет, чем в Украине".

Находится ли Миндич в розыске?

По данным "УП", Тимур Миндич не находится в международном розыске. В Украине ему сообщили о подозрении в создании преступной организации, легализации средств и незаконном влиянии на тогдашнего министра обороны Украины Рустема Умерова. Впоследствии ему избрали меру пресечения.

Но в международный розыск, по данным Ткача, Миндич не был объявлен.

Кроме того, он рассказал, что СБУ открыло производство против Тимура Миндича, и расследует возможные факты по ст. 111 — государственная измена. В частности, проверяется, были ли связаны бизнес и деятельность Миндича с Россией.

"Но опять же есть мнение, что возможно это такой маневр для того, чтобы получить доступ к материалам дела, и иметь представление о том, кто там фигурирует, и так далее, у кого могут быть еще обыски и другие следственные действия. Поэтому этот вопрос противоречивый", — подчеркнул Ткач.

Напомним, что 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича. Сам бизнесмен за несколько часов до того выехал за границу.

Впоследствии в Госпогранслужбе заявили, что Миндич покинул Украину на законных основаниях. Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что основанием для выезда Миндича за границу в условиях военного положения было наличие трех детей до 18 лет.

Позже в НАБУ и САП подробно объяснили, при каких условиях ключевой фигурант дела "Мидаса" Тимур Миндич смог покинуть Украину, а также оценили риски побега других участников коррупционной схемы.