Родина вже в Ізраїлі: журналіст Ткач розповів, чи готовий Міндіч повернутися в Україну

Журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач, який знайшов у межах розслідування бізнесмена-втікача Тимура Міндіча в Ізраїлі, розповів про те, як той зміг втекти.

За словами Ткача, Тимур Міндіч виїхав з України як багатодітний батько. Про це йдеться в новому відео на каналі "УП".

Після того, як він сам залишив країну, з України виїхала і його родина. Зараз вони вже живуть в Ізраїлі, а його діти ходять до школи.

Чи готовий Міндіч повернутися до України?

Михайло Ткач розповів, що за його відчуттями Тимур Міндіч не готовий повертатися до України. У той же час більше деталей буде в версії інтерв'ю, яку "УП" обіцяє опублікувати пізніше цього тижня.

"Якщо узагальнити, то я вважаю, що пан Міндіч авжеж не готовий повертатися, і що він буде перебувати в Ізраїлі, як і інший фігурант цієї справи (Олександр Цукерман — ред.), і буде ховатися в Ізраїлі. Маючи ізраїльське громадянство, знову ж таки. І в питаннях екстрадиції Ізраїль дуже зручна країна, мені не відомі випадки, коли Ізраїль екстрадиював своїх громадян", — заявив Ткач.

У той же час, на думку журналіста, якщо ФБР, які перевіряють причетність Міндіча до відмивання коштів, звернуться до Ізраїлю, то вони видадуть бізнесмена Сполученим Штатам, і там він отримує "зовсім іншу кількість років, аніж в Україні".

Чи перебуває Міндіч в розшуку?

За даними "УП", Тимур Міндіч не перебуває в міжнародному розшуку. В Україні йому повідомили про підозру в створенні злочинної організації, легалізації коштів і незаконному впливі на тодішнього міністра оборони України Рустема Умєрова. Згодом йому обрали запобіжний захід.

Але в міжнародний розшук, за даними Ткача, Міндіча не було оголошено.

Крім того, він розповів, що СБУ відкрило провадження проти Тимура Міндіча, та розслідує можливі факти по ст. 111 — державна зрада. Зокрема, перевіряється, чи були пов'язані бізнес та діяльність Міндіча з Росією.

"Але знову таки є думка, що можливо це такий маневр для того, щоб отримати доступ до матеріалів справи, і мати уявлення про те, хто там фігурує, і так далі, у кого можуть бути ще обшуки та інші слідчі дії. Тому це питання суперечливе", — наголосив Ткач.

Нагадаємо, що 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у Тимура Міндіча. Сам бізнесмен за кілька годин до того виїхав за кордон.

Згодом у Держприкордонслужбі заявили, що Міндіч залишив Україну на законних підставах. Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що підставою для виїзду Міндіча за кордон в умовах воєнного стану була наявність трьох дітей до 18 років.

Пізніше у НАБУ та САП докладно пояснили, за яких умов ключовий фігурант справи "Мідаса" Тимур Міндіч зміг залишити Україну, а також оцінили ризики втечі інших учасників корупційної схеми.