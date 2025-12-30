В окружении Зеленского есть люди, которые скрывают от него реальную информацию, — Кошевой (видео)

В окружении президента Украины Владимира Зеленского есть люди, которые не договаривают ему то, что происходит внутри страны.

Информация, которую подают Зеленскому, существенно отличается от того, что слышно вокруг, заявил украинский шоумен и совладелец "Квартал ЮА" Евгений Кошевой.

"Мне не нравится то, что, видимо, возле него есть такие люди, которые что-то не договаривают ему", — сказал Кошевой.

Он пояснил, что не может сказать, кто эти люди, потому что не знает этого.

"Но информация, ту которую ему доносят, и которую я слышу здесь, она совершенно разная", — отметил Кошевой.

Он также подчеркнул, что военные ВСУ пытаются скоммуницировать с президентом через него, чтобы организовать встречу.

"Я им говорю: ребята, если бы была моя воля, я бы сейчас ему позвонил бы и сказал, но вы же видите, что происходит. Это не только внутри страны, это нужно выносить на Европу, и он тем занимается. Нет времени. Если будет, то обязательно я думаю, что он будет первый, кто предложит эту встречу. Потому что военные на данный момент — это для него приоритет. Это те люди, благодаря которым мы живем", — подчеркнул Кошевой.

