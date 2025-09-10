Кошевой раскрыл, какую профессию выбрала дочь, которая убегала из дома (фото)

Украинский актер Евгений Кошевой рассказал, что его старшая дочь Варвара, которая в этом году стала студенткой, также идет в шоу-бизнес. Девушка выбрала менеджмент и режиссуру отрасли.

Звездный папа рассказал в комментарии шоу "Ближе к звездам", что его дочь пока будет учиться дистанционно до наступления совершеннолетия. 17-летняя Варвара только стала студенткой.

"Она выбрала себе профессию, которой будет учиться — менеджмент и режиссура шоу-бизнеса. Она онлайн будет заниматься в институте до своего совершеннолетия", — сказал шоумен.

Евгений Кошевой с дочерью Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Дочь Кошевого убегала из дома

По словам жены актера Ксении, Варвара довольно болезненно переживала переходный возраст: "Варя была сложная с 11-12 лет: то хочу, то не хочу, туда пойду, а туда — нет... Было время, когда она сбегала из дома. Где-то, может, 13 (лет, — Ред.). К друзьям куда-то. Догоняли и забирали".

Оказалось, что девушка выбила сетку в окне и с первого этажа прыгнула и побежала из дома в холодный осенний период.

В семье Кошевых также подрастает младшая дочь Серафима, которая этой осенью пошла в 5 класс. По словам жены юмориста, ребенок очень спокойный и требовательный.

Евгений Кошевой с семьей Фото: instagram.com/yalta_k/

