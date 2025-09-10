Кошовий розкрив, яку професію обрала донька, яка тікала з дому (фото)
Український актор Євген Кошовий розповів, що його старша донька Варвара, яка цього року стала студенткою, також йде в шоу-бізнес. Дівчина обрала менеджмент і режисуру галузі.
Зірковий тато розповів у коментарі шоу "Ближче до зірок", що його донька поки навчатиметься дистанційно до настання повноліття. 17-річна Варвара щойно стала студенткою.
"Вона обрала собі професію, якої навчатиметься — менеджмент і режисура шоу-бізнесу. Вона онлайн займатиметься в інституті до свого повноліття", — сказав шоумен.
Донька Кошового тікала з дому
За словами дружини актора Ксенії, Варвара доволі болісно переживала перехідний вік: "Варя була складна з 11–12 років: те хочу, те не хочу, туди піду, а туди – ні… Був час, коли вона драпала з дому. Десь, може 13 (років, — Ред.). До друзів кудись. Доганяли і забирали".
Виявилося, що дівчина вибила сітку у вікні і з першого поверху стрибнула й побігла з дому в холодний осінній період.
У родині Кошових також підростає менша донька Серафима, яка цієї осені пішла до 5 класу. За словами дружини гумориста, дитина дуже спокійна та вимоглива.
