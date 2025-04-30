"Не анонсуємо це": Кошовий розповів про зустрічі із Зеленським під час війни (фото, відео)

Український актор Євген Кошовий зізнався, що час від часу бачиться зі своїм кращим другом та президентом України Володимиром Зеленським, проте ексколеги цього не анонсують публічно.

Related video

Про це зірка "Кварталу 95" розповів в мініінтерв'ю для "Наше радіо".

Євген Кошовий розповів про зустрічі з Володимиром Зеленським

Кошовий розповів про особливості спілкування з главою держави під час війни. Актор зазначив, що попри доволі рідкісні зустрічі, їхні дружні стосунки із Зеленським залишаються міцними.

"Ми бачимося, але просто не анонсуємо це. Періодично зустрічаємося. Звичайно, не на такому ж вайбі, але вони дуже коротесенькі. Але все, як і раніше, все душевно", — розповів близький друг президента.

Володимир Зеленський та Євген Кошовий

Раніше Кошовий зізнався, що спілкування з главою держави під час війни відбувається доволі рідко, переважно у форматі текстових повідомлень або коротких телефонних розмов.

"Хотілося б частіше, але ми розуміємо його зайнятість, рівень його відповідальності, його прагнення до перемоги, і ми всі його в цьому підтримуємо", — говорив зірка "Кварталу 95".

У подробиці спілкування Кошовий не вдавався, однак зазначив, що вони із Зеленським часто обговорюють робочі питання, які стосуються поїздок на фронт, подій у країні.

Нагадаємо, кума та ексколега Володимира Зеленського Олена Кравець зізналася, які повідомлення пише президенту України під час війни.

Також Фокус писав про те, чому донька Євгена та Ксенії Кошових вистрибнула з вікна та тікала з дому в підлітковому віці.