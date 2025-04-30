"Не анонсируем это": Кошевой рассказал о встречах с Зеленским во время войны (фото, видео)

Украинский актер Евгений Кошевой признался, что время от времени видится со своим лучшим другом и президентом Украины Владимиром Зеленским, однако экс-коллеги это не анонсируют публично.

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Об этом звезда "Квартала 95" рассказал в мини-интервью для "Нашего радио".

Евгений Кошевой рассказал о встречах с Владимиром Зеленским

Кошевой рассказал об особенностях общения с главой государства во время войны. Актер отметил, что несмотря на довольно редкие встречи, их дружеские отношения с Зеленским остаются крепкими.

"Мы видимся, но просто не анонсируем это. Периодически встречаемся. Конечно, не на таком же вайбе, но они очень коротенькие. Но все по-прежнему все душевно", — рассказал близкий друг президента.

Владимир Зеленский и Евгений Кошевой

Ранее Кошевой признался, что общение с главой государства во время войны происходит довольно редко, преимущественно в формате текстовых сообщений или коротких телефонных разговоров.

"Хотелось бы чаще, но мы понимаем его занятость, уровень его ответственности, его стремление к победе, и мы все его в этом поддерживаем", — говорил звезда "Квартала 95".

В подробности общения Кошевой не вдавался, однако отметил, что они с Зеленским часто обсуждают рабочие вопросы, которые касаются поездок на фронт, событий в стране.

Напомним, кума и экс-коллега Владимира Зеленского Елена Кравец призналась, какие сообщения пишет президенту Украины во время войны.

Также Фокус писал о том, почему дочь Евгения и Ксении Кошевых выпрыгнула из окна и убегала из дома в подростковом возрасте.