"Аж тремтів": дружина Кошового розповіла про їхнє знайомство та перший поцілунок (фото, відео)

Ксенія Кошова пригадала знайомство та перший поцілунок зі своїм чоловіком Євгеном Кошовим.

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Про це дружина актора розповіла в інтервʼю Славі Дьоміну.

Ксенія Кошова розповіла про знайомство з Євгеном Кошовим (див. з 58:43)

Бізнесвумен розповіла, що вперше побачила майбутнього чоловіка в одному зі столичних клубів.

Євген Кошовий, який тоді вже був доволі відомий, прийшов з другом у казино, а Ксенія разом з подругами з колективу Freedom відвідала той самий заклад. Компанії мали спільних знайомих, тому обʼєдналися в той вечір. Попри те, що Ксенія вже знала Євгена, але вони так і не поспілкувались. Ба більше, якась жінка "клеїлася" до гумориста, за чим його майбутня дружина спостерігала.

Лише через кілька місяців Ксенії прийшло повідомлення від Євгена з привітанням з Новим роком. Зокрема, актор покликав майбутню дружину приєднатися до його компанії, проте вона не погодилася.

"Це був якийсь новорічний корпоратив, де ми з Freedom виступали. Приходить мені повідомлення: "Привіт. Це Женя Кошовий, "95 Квартал". Ми тут зняли будинок, приїжджай до нас". Я не погодилася", – розповіла дружина Євгена Кошового.

Євген та Ксенія Кошові з доньками

Згодом пара сходила на побачення в кафе, а потім певний час листувалася. Уже 7 лютого Ксенія запросила Кошового на презентацію сайту Freedom та виставу. Гуморист з'явився наприкінці шоу з квітами і дуже хвилювався. А перший поцілунок закоханих стався в караоке. Ініціативу у свою руки тоді взяла Ксенія.

"Коли ми почали зустрічатися, я думаю: чи зі мною щось не те, чи з ним щось не те… Він в шоці був (коли стався поцілунок, – ред.). Потім сказав, що боявся мене налякати й зробити якийсь крок, що аж тремтів", – розповіла обраниця зірки "Кварталу 95".

Євген та Ксенія Кошові

Пара почала жити разом через 1,5 місяця після початку стосунків.

Євген Кошовий одружився з Ксенією у 2007 році. Зіркове подружжя виховує двох доньок: Варвару та Серафиму.

Нагадаємо, дружина Євгена Кошового розповіла, чому хотіла з ним розлучитися. Ксенія Кошова тоді якраз була вагітна другою дитиною.

Також Фокус писав про те, що Ксенія Кошова розповіла, чому їхня з Євгеном донька Варя тікала з дому до друзів, вистрибнувши з вікна.