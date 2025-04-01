"Аж дрожал": жена Кошевого рассказала об их знакомстве и первом поцелуе (фото, видео)

Ксения Кошевая вспомнила знакомство и первый поцелуй со своим мужем Евгением Кошевым.

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Об этом жена актера рассказала в интервью Славе Демину.

Ксения Кошевая рассказала о знакомстве с Евгением Кошевым (см. с 58:43)

Бизнесвумен рассказала, что впервые увидела будущего мужа в одном из столичных клубов.

Евгений Кошевой, который тогда уже был довольно известен, пришел с другом в казино, а Ксения вместе с подругами из коллектива Freedom посетила то же заведение. У компаний были общие знакомые, поэтому объединились в тот вечер. Несмотря на то, что Ксения уже знала Евгения, они так и не пообщались. Более того, какая-то женщина "клеилась" к юмористу, за чем его будущая жена наблюдала.

Лишь спустя несколько месяцев Ксении пришло сообщение от Евгения с поздравлением с Новым годом. В частности, актер позвал будущую жену присоединиться к его компании, однако она не согласилась.

"Это был какой-то новогодний корпоратив, где мы с Freedom выступали. Приходит мне сообщение: "Привет. Это Женя Кошевой, "95 Квартал". Мы тут сняли дом, приезжай к нам". Я не согласилась", — рассказала жена Евгения Кошевого.

Евгений и Ксения Кошевые с дочерьми

Впоследствии пара сходила на свидание в кафе, а затем некоторое время переписывалась. Уже 7 февраля Ксения пригласила Кошевого на презентацию сайта Freedom и спектакль. Юморист появился в конце шоу с цветами и очень волновался. А первый поцелуй влюбленных произошел в караоке. Инициативу в свою руки тогда взяла Ксения.

"Когда мы начали встречаться, я думаю: то ли со мной что-то не то, то ли с ним что-то не то... Он в шоке был (когда произошел поцелуй, — ред.). Потом сказал, что боялся меня напугать и сделать какой-то шаг, что аж дрожал", — рассказала избранница звезды "Квартала 95".

Евгений и Ксения Кошевые

Пара начала жить вместе через 1,5 месяца после начала отношений.

Евгений Кошевой женился на Ксении в 2007 году. Звездные супруги воспитывают двух дочерей: Варвару и Серафиму.

Напомним, жена Евгения Кошевого рассказала, почему хотела с ним развестись. Ксения Кошевая тогда как раз была беременна вторым ребенком.

Также Фокус писал о том, что Ксения Кошевая рассказала, почему их с Евгением дочь Варя убегала из дома к друзьям, выпрыгнув из окна.