В оточенні Зеленського є люди, які приховують від нього реальну інформацію, — Кошовий (відео)

В оточенні президента України Володимира Зеленського є люди, які не договорюють йому те, що відбувається всередині країни.

Інформація, яку подають Зеленському, суттєво відрізняється від того, що чути навколо, заявив український шоумен та співвласник "Квартал ЮА" Євген Кошовий.

"Мені не подобається те, що, мабуть, біля нього є такі люди, які щось не договорюють йому", — сказав Кошовий.

Він пояснив, що не може сказати, хто ці люди, бо не знає цього.

"Але інформація, ту яку йому доносять, і яку я чую тут, вона зовсім різна", — зазначив Кошовий.

Він також підкреслив, що військові ЗСУ намагаються зкомунікувати з президентом через нього, щоб організувати зустріч.

"Я їм кажу: хлопці, якщо б була моя воля, я б зараз йому зателефонував би і сказав, але ж ви бачите, що відбувається. Це не лише всередині країни, це потрібно виносити на Європу, і він тим займається. Немає часу. Якщо буде, то обов'язково я думаю, що він буде перший, хто запропонує цю зустріч. Тому що військові на даний момент — це для нього пріоритет. Це ті люди, завдяки яким ми живемо", — наголосив Кошовий.

