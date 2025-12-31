Отказ DOROFEEVA стал шоком: Кошевой предложил "раз-на-раз" тем, кто критикует "Квартал 95"

Украинский комический актер и телеведущий Евгений Кошевой рассказал, что потерял друзей из-за скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем и "упразднением" студии "Квартал 95". Он заявил, что лично высказывать юмористам претензии никто не хочет, ведь это "не модно".

Интервьюер Сергей Иванов спросил Кошевого, "отвалился" ли кто-то из коллектива после скандала с Миндичем. Об этом известно из видео на YouTube-канале "Исландия".

Об отказах артистов — с 1:00:39

"Из друзей — да, из звезд — нет. Ты знаешь сам прекрасно, кто отказался там выступать. Это такое. У каждого есть свое мышление", — ответил он.

Комик назвал это влиянием инфопространства на "мозг шоубизнеса в целом". По его словам, кому-то указали на "токсика", и сразу происходит реакция: "Нет-нет, да мы никогда, пригласили нас".

"Когда тебе классно, с тобой все, когда тебе **па — ну, давай, разбирайся, а мы потом придем", — подчеркнул он.

Відео дня

Кошевой подтвердил, что среди всех кто отказался от выступлений, украинская певица Надежда Дорофеева была "нечужим" человеком для студии.

"Это был шок, да. Ну да", — сказал он.

Телеведущий отметил, что скандал "ударил, просто разломал", и сравнил его с раной, которую хотелось бы заклеить пластырем, а того нет. Он отметил, что можно было позвонить и спросить о ситуации, пообщаться, а не принимать радикальные решения. В то же время Кошевой признал, что на артистов давили СМИ.

"Все просто высказываются в инфопространстве. Так ты знаешь, где мы находимся. Давай, приходи, давай раз-на-раз. Ну чего нет? Нет, так никто не хочет. Потому что об этом никто знать не будет, потому что это не модно", — добавил он.

Напомним, Евгений Кошевой заверил, что если бы Тимура Миндича не называли "другом Зеленского", коррупционный скандал не вызвал бы такого резонанса. По его словам, сам президент описал ситуацию как "очень сильное основание" и "удар под крышу".

Также Кошевой предположил, что Зеленскому подают искаженную информацию и "что-то не договаривают". Однако он заверил, что приоритетом для президента являются украинские военные.