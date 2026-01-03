"У вас есть мозги?": в сети разгорелся скандал из-за колядников в больнице (видео)

В сети разгорелся скандал вокруг колядников, которые пришли поздравлять с праздниками прямо в больницу на Днепропетровщине. Врач не пустил колядников в медицинское учреждение, а те сильно возмутились.

Одна из женщин запостила видео инцидента в Threads. Впрочем, вместо поддержки получила кучу хейта от украинцев, которые не понимают, зачем колядовать там, где находятся больные люди, которые обычно хотят отдыхать в тишине. По состоянию на 3 января женщина уже удалила свой скандальный пост, но издание Telegraf сохранило скрины и сам ролик.

Скандал с колядниками в больнице

Скандал с колядниками в больнице: что известно

В посте автор видео возмущается, что врач не пустил их в больницу. На видео видно, что врач спокойно объясняет, почему колядникам нельзя в медучреждение, а те угрожают "ославить" его на весь интернет.

Также видно, что женщины из группы начинают громко кричать и не реагируют на просьбы медперсонала вести себя тихо. Интересно, что колядники не имели специальной одежды: халатов или бахил.

Женщина возмутилась из-за запрета врача колядовать в медицинском учреждении Фото: Телеграф

В частности, видео снято вечером, поэтому, вероятно, колядники пришли не в поликлинику, а в стационар, где находятся больные пациенты.

Реакция людей

В комментариях украинцы были возмущены таким поведением колядников:

"Где ваше уважение? В отличие от врача орете как бешеные. Включайте немного критическое мышление, вы уверены, что в больнице людям до ваших колядок? Я, когда лежала в больнице — это последнее чего мне хотелось бы, но вы не спросив вломились, подняли шум".

"Рада, что в комментариях адекватные люди. Традиции — это прекрасно, но больница — это прежде всего медицинское учреждение с санитарно-гигиеническими нормами безопасности. Единственное хамло в данной ситуации — именно вы. Очень надеюсь, что врач подаст на вас в суд не только за съемку, но и за причинение морального вреда, потому что от вашего визга голова даже через экран начинает болеть".

"Это лечебное учреждение. Где люди страдают, лечатся, спят, от изнурительной болезни. Они точно не хотят, чтобы их беспокоили. Врач очень прав. Это пациенты. Лежат в больнице, а не в общежитии".

"Вы пытались дискредитировать не только народные традиции, но и больницу. Слава Богу, врач не позволил вам это сделать. Вы приперлись в приемное отделение, у вас есть мозги? Весело вам? Там людей на скорой привозят, врачи дежурят по ночам, люди с болями, родственники на нервах, а вам козу водить. Всему есть всей время и свое место".

Реакция автора видео

Сама же автор ролика после скандала и удаления своего поста вышла на связь в Instagram. Она рассказала, что начиталась кучу хейта в свою сторону.

"Я видео с тем врачом забросила в архив везде. За утро начиталась кучу гадостей в нашу сторону. Начиная "зашли бы еще в морг" до "надеюсь, этот врач, который прав, подаст на меня заявление в суд". Предполагаю, что может мы не правы, но сколько читать о том, какие мы й**нутые, пьяные, грубые, не хочу", — отметила женщина.

Она посоветовала людям праздновать так, как они хотят сами.

Реакция автора видео Фото: Instagram

