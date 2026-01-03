"У вас есть мозги?": в сети разгорелся скандал из-за колядников в больнице (видео)
В сети разгорелся скандал вокруг колядников, которые пришли поздравлять с праздниками прямо в больницу на Днепропетровщине. Врач не пустил колядников в медицинское учреждение, а те сильно возмутились.
Одна из женщин запостила видео инцидента в Threads. Впрочем, вместо поддержки получила кучу хейта от украинцев, которые не понимают, зачем колядовать там, где находятся больные люди, которые обычно хотят отдыхать в тишине. По состоянию на 3 января женщина уже удалила свой скандальный пост, но издание Telegraf сохранило скрины и сам ролик.
Скандал с колядниками в больнице: что известно
В посте автор видео возмущается, что врач не пустил их в больницу. На видео видно, что врач спокойно объясняет, почему колядникам нельзя в медучреждение, а те угрожают "ославить" его на весь интернет.
Также видно, что женщины из группы начинают громко кричать и не реагируют на просьбы медперсонала вести себя тихо. Интересно, что колядники не имели специальной одежды: халатов или бахил.
В частности, видео снято вечером, поэтому, вероятно, колядники пришли не в поликлинику, а в стационар, где находятся больные пациенты.
Реакция людей
В комментариях украинцы были возмущены таким поведением колядников:
- "Где ваше уважение? В отличие от врача орете как бешеные. Включайте немного критическое мышление, вы уверены, что в больнице людям до ваших колядок? Я, когда лежала в больнице — это последнее чего мне хотелось бы, но вы не спросив вломились, подняли шум".
- "Рада, что в комментариях адекватные люди. Традиции — это прекрасно, но больница — это прежде всего медицинское учреждение с санитарно-гигиеническими нормами безопасности. Единственное хамло в данной ситуации — именно вы. Очень надеюсь, что врач подаст на вас в суд не только за съемку, но и за причинение морального вреда, потому что от вашего визга голова даже через экран начинает болеть".
- "Это лечебное учреждение. Где люди страдают, лечатся, спят, от изнурительной болезни. Они точно не хотят, чтобы их беспокоили. Врач очень прав. Это пациенты. Лежат в больнице, а не в общежитии".
- "Вы пытались дискредитировать не только народные традиции, но и больницу. Слава Богу, врач не позволил вам это сделать. Вы приперлись в приемное отделение, у вас есть мозги? Весело вам? Там людей на скорой привозят, врачи дежурят по ночам, люди с болями, родственники на нервах, а вам козу водить. Всему есть всей время и свое место".
Реакция автора видео
Сама же автор ролика после скандала и удаления своего поста вышла на связь в Instagram. Она рассказала, что начиталась кучу хейта в свою сторону.
"Я видео с тем врачом забросила в архив везде. За утро начиталась кучу гадостей в нашу сторону. Начиная "зашли бы еще в морг" до "надеюсь, этот врач, который прав, подаст на меня заявление в суд". Предполагаю, что может мы не правы, но сколько читать о том, какие мы й**нутые, пьяные, грубые, не хочу", — отметила женщина.
Она посоветовала людям праздновать так, как они хотят сами.
