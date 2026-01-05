Ожеледиця на дорогах і різкі перепади температур: як зміниться погода 6 січня, – Діденко

За прогнозами синоптиків, 6 січня в Україні очікуються складні погодні умови, зокрема морози, сніг та пориви сильного вітру. Крім того, прогнозується, що денне потепління вплине на перехід опадів, і через це дороги та тротуари стануть небезпечними.

На своїй сторінці Facebook у прогнозі на вівторок синоптикиня Наталка Діденко попередила, що атмосферні фронти південного циклону принесуть істотні опади та сильні пориви вітру по всій країні. Хоч ніч на 6 січня буде морозною, вдень очікується потепління до відлиги, через що сніг почне танути і перетворюватися на дощ із льодяними кристалами.

"Відповідно, сніг почне переходити у дощ. Небезпечною може бути ожеледь! Наступної ночі (на 7-ме січня) почне підмерзати знову і тому особливо небезпечною також може бути ожеледиця.Дуже, дуже обережно пересовуйтеся вулицями та тротуарами!", — зазначає фахівчиня.

За її прогнозом, температурні показники вночі коливатимуться від -2 до -6 градусів, на півночі та північному сході стовпчики термометрів опустяться до -11 градусів. Вдень повітря прогріється до 0 градусів на заході та півночі, до +2 градусів на сході, +2…+6 градусів у центральних областях та +5…+12 градусів на півдні.

Натомість у Києві вночі прогнозується сніг, який вдень зміниться на дощ або льодяний дощ. Разом із поривами вітру це створить небезпечні умови на дорогах, з ожеледицею вранці та льодяною кашею вдень. Через потепління також існує ризик сходу снігу з дахів, тому киянам варто бути особливо уважними.

Також Наталка Діденко додала, що вже з 7 січня почнеться повторне підмерзання, яке знову ж підвищить ризик слизьких доріг. Орієнтовно з 9 по 10 січня очікується суттєве похолодання на кілька днів, тож варто подбати про захист людей, тварин та рослин від морозу.

"Я ще раз наголошую — прогноз орієнтовний, буду уточнювати, проте на зараз, за прогностичними картами, є тенденція до істотного похолодання на кілька днів із 9–10 січня. А завтра в більшості областей України — "какабека", тобто, атмосферні фронти південного циклону", — додала синоптикиня.

Окрім цього, у ДСНС України, посилаючись на дані Укргідрометцентру, зауважили, що 6 січня майже по всій країні, крім південних областей, оголосили жовтий рівень небезпеки через складні погодні умови.

Так, очікується ожеледиця та слизькі дороги, особливо у центральних, східних, північних областях, а також у частині західних — Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій. Місцями прогнозують густий туман, видимість у якому складе лише 300–500 метрів, зокрема на Одещині, Чернівецькій області, півночі та у центральних регіонах. У Києві та області вранці та вдень теж очікуються туман та слизькі дороги.

Через погоду можливі труднощі на дорогах, перебої з електропостачанням і затримки у роботі комунальних служб. Водіям радять тримати безпечну дистанцію і не робити різких маневрів, а пішоходам — обирати зручне взуття і пересуватися обережно.

