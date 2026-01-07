В Україну йде південний циклон: де потеплішає до +14 уже 8 січня

Погода в січні не перестає дивувати українців, і четвер, 8 січня, не стане винятком.

В Україну прийде південний циклон, через що синоптична ситуація буде складною, прогнозує Наталка Діденко.

Погода в Україні 8 січня

У західних регіонах очікується сніг, на півночі та у Вінницькій області — мокрий сніг. Решта території буде під владою дощів. Синоптик попереджає, що місцями опади будуть сильними. Також очікується налипання мокрого снігу та ожеледь, а вітер буде сильним.

Що стосується температури повітря, то четвер — день контрастів.

На заході країни стовпчики термометрів показуватимуть від -3 до -7, на півночі — від -2 до +3. У Центрі температура повітря прогріється до +2 +6, а на півдні і зовсім підніметься до +7 +14 градусів.

Погода в Києві 8 січня

У столиці України очікується мокрий сніг, часом дощ, причому опади можуть бути сильними. Діденко попереджає про сильний північно-східний вітер.

Температура повітря буде вночі до -4 градусів, вдень — від -1 до +1.

Коливання температури і складна синоптична картина можуть впливати на самопочуття, ускладнювати роботу комунальних служб, ситуацію на дорогах.

Після 9 січня в Україну прийде похолодання.

Тим часом експерти попереджають, що чим нижчою буде температура повітря на вулиці, тим, можливо, довше українцям доведеться сидіти без світла. Через зниження температури відключення електроенергії можуть тривати на 30-60 хвилин довше, ніж зазвичай.

Ситуація ускладнюється через зношене обладнання та часті увімкнення і вимкнення мереж.

Приблизно 10 та 11 грудня в Україні прогнозують справжню зиму: у західних, північних та центральних областях очікують снігопади до 25 см, хуртовини та сильний вітер. Зокрема, експерти кажуть, що морози вночі опустяться до -23°, а вдень температура коливатиметься від морозу до невеликого плюса, що призведе до ожеледиці на дорогах. Окрім цього, синоптики та ДСНС попереджають про небезпечні умови для водіїв і радять обмежити поїздки та бути обережними на вулиці.

Нагадаємо, відключення електроенергії можуть бути скасовані вже навесні. Проте влітку графіки відключення світла можуть повернутися до українських споживачів.