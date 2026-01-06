Украинцы будут сидеть без света дольше: эксперт объяснил, как морозы повлияют на графики отключений

В Украине с начала недели возможно удлинение продолжительности отключений света до одного часа из-за холодной погоды и дефицита энергомощностей. Эксперты предупреждают, что ситуация осложняется из-за изношенного оборудования и частых включений и отключений сетей.

Об этом изданию УНИАН рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев и добавил, что из-за снижения температуры в ближайшие дни отключения электроэнергии могут длиться на 30-60 минут дольше, чем обычно.

По его словам, даже если обстрелов не будет, улучшения ситуации с электроснабжением ожидать не стоит, потому что не хватает генерационных мощностей, а передача и распределение энергии остаются проблемным.

Также во время общения с УНИАН эксперт отметил, что дополнительно ситуацию осложняет состояние оборудования энергокомпаний. При частом включении и выключении сетей техника быстро выходит из строя, что приводит к авариям.

"Мы имеем недостаток мощностей генерации, недостаток мощностей передачи и распределения. Ремонты не прекращаются, но каждая следующая атака только усложняет ситуацию", — добавил он.

Кроме того, Рябцев подчеркнул, что частично сократить отключения можно благодаря распределенной генерации, если новые установки подключать к общей системе. Однако, по его словам, большинство таких объектов работают автономно и не влияют на графики почасовых отключений.

В Украине ожидаются морозы до -23 градусов: детали

Примерно 10 и 11 декабря в Украине прогнозируют настоящую зиму: в западных, северных и центральных областях ожидаются снегопады до 25 см, метели и сильный ветер. В частности, эксперты говорят, что морозы ночью опустятся до -23°, а днем температура будет колебаться от мороза до небольшого плюса, что приведет к гололеду на дорогах. Кроме этого, синоптики и ГСЧС предупреждают об опасных условиях для водителей и советуют ограничить поездки и быть осторожными на улице.

Также Фокус писал, что отключения электроэнергии могут быть отменены уже весной. Однако летом графики отключения света могут вернуться к украинским потребителям.