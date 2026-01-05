Будет ли свет весной и летом: эксперт сделал неожиданный прогноз

Отключения электроэнергии могут быть отменены уже весной. Впрочем летом графики отключения света могут вернуться к украинским потребителям.

Это связано с необходимостью ремонта реакторов на атомных станциях. Об этом в интервью изданию "Телеграф" рассказал председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

По его словам, ситуация весной должна улучшиться благодаря росту производства солнечной генерации. Впрочем летом отключение света может вернуться снова.

"Но на лето, вероятно, вернемся к графикам отключений, ведь в ремонт выйдут по два реактора на атомных станциях", — предупредил Игнатьев.

Другие прогнозы относительно отключения электроэнергии

Прогноз Игнатьева — не единственный прогноз относительно отключений электроэнергии.

Так, например, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявлял, что даже если в марте резко потеплеет и засветит солнце, отключения света не прекратятся. По его словам, если Украина и в дальнейшем будет проходить режим с 12-часовыми отключениями света, особенно больше их будет днем, когда активны и бизнес, и население, то это будет еще очень даже неплохо.

29 декабря директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что отключения света в Киеве по 16 часов будут продолжаться еще неделю как минимум. После этого придется мириться с тем, что электричество будет только 12 часов в сутки.

Впоследствии Харченко пояснил, что продолжительность отключений и их частота зависит от того, насколько активно будет работать враг и как эффективно энергетики смогут противостоять, а не от холодов на улице.

А председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев предупреждал, что даже по оптимистическому сценарию отключения света будут продолжаться в течение всей зимы.

В конце 2025-го года и.о. министра энергетики Артем Некрасов со ссылкой на недавние расчеты заявил, что отключения света в Украине даже при условии полного прекращения ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры будут продолжаться не менее двух месяцев.