"Фактически будет зависеть от врага": эксперт объяснил, когда в Киеве прекратят выключать свет

Ситуация на левом берегу столицы остается критической — свет и тепло подаются нестабильно, а вода часто исчезает вместе с электроснабжением. Энергетики прогнозируют, что восстановление всей системы займет годы.

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, морозов, которые обещают синоптики в начале января, система переживет, пишет "Телеграф". Проблема вовсе не в температурах, а в атаках. Продолжительность отключений и их частота зависит от того, насколько активно будет работать враг и как эффективно энергетики смогут противостоять.

"К сожалению, мы не можем предсказать, какими будут атаки. Продолжительность отключений, частота отключений — все это фактически будет зависеть от врага, от их действий. От того, насколько удачно мы будем защищаться и насколько интенсивно они смогут атаковать", — добавил он.

Что касается обещаний министра энергетики о возвращении света за два месяца, Харченко объясняет, что это немного другое дело. По его словам, реально можно обеспечить поставки электричества домохозяйствам уже за 10-12 недель, но чтобы восстановить полностью систему, устранить последствия разрушений и гарантировать стабильность для бизнеса, понадобятся годы — два-три, а скорее три-четыре.

"Вернуть к ситуации, когда мы не будем отключать домохозяйства, действительно можно. Я могу сказать, что господин Артем (и.о. министра э нергетики Артем Некрасов говорил, что через два месяца можно вернуться к привычному образу жизни без отключений света — ред.) немного оптимист, но за 10-12 недель точно можно. Это факт", — пояснил журналистам Харченко.

Он также отметил, что на левом берегу ситуация будет оставаться сложной еще несколько дней, тогда как в пригородах все зависит от конкретного города. В Вышгороде уже более-менее стабильно, а под Броварами работы ведут интенсивно — включают, отключают, ремонтируют, и порой приходится снова отключать из-за технических нюансов.

"Под Броварами идет очень активная работа. К сожалению, есть каскадные технические проблемы: что-то включают, что-то отключается, приходится отключать снова, чтобы ремонтировать — это невозможно под напряжением. Люди уже работают на износ, в холоде, с металлом. Нет другого выхода, к сожалению. Если сейчас убрать аварийные бригады, начало января пройдет у людей без света", — отметил эксперт.

Ранее Фокус писал, что 31 декабря после почти дней без энергетики в Вышгороде вернули свет в дома жителей. Кроме того, жителям Обуховского района восстановили теплоснабжение.

Также сообщалось, что по состоянию на 2 января ситуация в энергетике несколько улучшилась, а в Киевской области графики отключения света стали "мягче".