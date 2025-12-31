Под Киевом люди сидели без света почти 100 часов: какая ситуация сейчас

В Вышгороде после почти четырех суток без электричества энергетики наконец вернули свет в дома жителей.

Город, который был без света и тепла, наконец полностью заживлен после масштабного обстрела энергетики российскими оккупантами 27 декабря, сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"Спасибо энергетикам, спасателям и коммунальщикам, работавшим днем и ночью, чтобы как можно скорее вернуть свет и тепло в дома людей. Отдельное спасибо жителям общин — за выдержку, единство и взаимопомощь", – написал чиновник.

В течение недели аварийные бригады энергетиков возобновили электроснабжение для 356 500 семей в 46 населенных пунктах Киевской области, пострадавших в результате российских атак. В то же время, восстановительные работы продолжаются в районах, где повреждения были наиболее сложными. На левобережье региона временно действуют экстренные отключения.

Відео дня

Калашник добавил, что жителям Обуховского района возобновили теплоснабжение.

В ДТЭК подтвердили, что свыше 9000 семей в Вышгороде снова со светом благодаря тому, что восстановительные работы продолжались почти четверо суток без остановок, энергетики работали днем и ночью.

На протяжении всего времени, что люди были без электричества и тепла, в городе действовали "Пункти незламності", системы теплоснабжения в домах подключали к генераторам, а в людям помогали спасатели ГСЧС Украины и волонтеры Общества Красного Креста Украины.

ВС РФ массировано атаковали Киев и Киевскую область ракетами и дронами в ночь на 27 декабря, ударив по энергообъектам, гражданской инфраструктуре и жилым домам. Из-за этого серьезного ухудшения ситуации с электроснабжением в столице ввели аварийные отключения света.

Россияне запустили ракеты типа "Калибр", "Кинжалы" и баллистические ракеты. Силы противовоздушной обороны Украины продемонстрировали высокую эффективность, сбив и подавив 503 воздушные цели из 559.