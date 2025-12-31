Під Києвом люди сиділи без світла майже 100 годин: яка ситуація зараз

У Вишгороді після майже чотирьох діб без електрики енергетики нарешті повернули світло в оселі мешканців.

Місто, яке було без світла і тепла, нарешті повністю загоєне після масштабного обстрілу енергетики російськими окупантами 27 грудня, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Спасибі енергетикам, рятувальникам і комунальникам, які працювали вдень і вночі, аби якнайшвидше повернути світло і тепло в домівки людей. Окреме спасибі жителям громад — за витримку, єдність і взаємодопомогу", — написав чиновник.

Протягом тижня аварійні бригади енергетиків відновили електропостачання для 356 500 родин у 46 населених пунктах Київської області, які постраждали внаслідок російських атак. Водночас, відновлювальні роботи тривають у районах, де пошкодження були найскладнішими. На лівобережжі регіону тимчасово діють екстрені відключення.

Калашник додав, що жителям Обухівського району відновили теплопостачання.

У ДТЕК підтвердили, що понад 9000 сімей у Вишгороді знову зі світлом завдяки тому, що відновлювальні роботи тривали майже чотири доби без зупинок, енергетики працювали вдень і вночі.

Упродовж усього часу, що люди були без електрики й тепла, у місті діяли "Пункти незламності", системи теплопостачання в будинках підключали до генераторів, а людям допомагали рятувальники ДСНС України та волонтери Товариства Червоного Хреста України.

ЗС РФ масовано атакували Київ і Київську область ракетами і дронами в ніч на 27 грудня, вдаривши по енергооб'єктах, цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Через це серйозне погіршення ситуації з електропостачанням у столиці ввели аварійні відключення світла.

Росіяни запустили ракети типу "Калібр", "Кинджали" і балістичні ракети. Сили протиповітряної оборони України продемонстрували високу ефективність, збивши і придушивши 503 повітряні цілі з 559.