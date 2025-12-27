Масштабна атака РФ по критичній інфраструктурі: ЗСУ збили 503 з 559 повітряних цілей

У ніч на 27 грудня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по критичній інфраструктурі України, основний удар припав на Київську область. Збройні сили РФ застосували 559 засобів повітряного нападу — ракети різних типів і сотні ударних безпілотників.

Сили протиповітряної оборони України продемонстрували високу ефективність: до 13:00 було збито та подавлено 503 повітряні цілі. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ. У відбитті атаки брали участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

За інформацією Повітряних сил, противник запустив 40 ракет і 519 безпілотників. Українська ППО знищила:

474 ударних дрони типу Shahed і "Гербера",

6 балістичних і аеробалістичних ракет "Іскандер-М" і "Кинджал",

4 крилаті ракети "Іскандер-К" і "Калібр", а також 19 крилатих ракет Х-101.

Попри успішну роботу ППО, зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних безпілотників. Пошкодження зафіксовано в 30 різних локаціях. Крім того, падіння уламків збитих цілей призвело до руйнувань ще в 16 місцях.

У Повітряних силах уточнили, що одна ракета не досягла мети самостійно, а 15 безпілотників вважаються локаційно втраченими. Також зазначається, що в повітряному просторі можуть залишатися поодинокі ворожі БПЛА, у зв'язку з чим громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися заходів безпеки.

Обстріл 27 грудня: що відомо

Нагадаємо, російські сили 27 грудня завдали масованого комбінованого удару по Києву та Київській області. За інформацією столичної влади, внаслідок атаки постраждали 28 осіб, із них 13 було госпіталізовано.

Через ворожу атаку на Лівому березі Києва запровадили екстрені відключення електроенергії. Крім того, без централізованого теплопостачання залишилися понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 заклади соціальної сфери.

Також війська РФ атакували Білоцерківський район Київської області. Стало відомо про одну загиблу, яку не вдалося врятувати.