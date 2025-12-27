РФ завдала масованого удару по Києву: озвучено масштабні наслідки атаки (фото)

Збройні сили РФ 27 грудня завдали масованого комбінованого удару по Києву та Київській області. Станом на 11:00 відомо, що внаслідок російської атаки постраждали 28 осіб, із них 13 було госпіталізовано.

Попередню інформацію про наслідки ворожої атаки опублікував мер Києва Віталій Кличко. За його словами, удари та падіння уламків засобів ураження зафіксовано одразу в кількох районах міста, є значні руйнування житлової інфраструктури.

"Унаслідок атаки ворога в місті спостерігаються перебої з тепло- та енергопостачанням. Так, без централізованого теплопостачання наразі понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 заклади соціальної сфери. Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання", — повідомив Кличко.

Руйнування в Києві внаслідок атаки 27 грудня Ліквідація наслідків атаки на Київ 27 грудня Ліквідація наслідків атаки на Київ 27 грудня Ліквідація наслідків атаки на Київ 27 грудня Ліквідація наслідків атаки на Київ 27 грудня Рятувальники евакуюють поранених Рятувальники евакуюють поранених Руйнування в багатоповерховому будинку Києва Пункт екстреної допомоги постраждалим у Києві Глава МВС Ігор Клименко на місцях руйнувань у Києві

Наслідки атаки на Київ — Шевченківський район

У Шевченківському районі зафіксовано пряме попадання в житловий будинок — на місце події оперативно прибули бригади медиків і рятувальників. Пізніше стало відомо, що внаслідок удару БПЛА в п'ятиповерховий будинок сталося руйнування 4-5 поверхів. Пожежі не виникло, проте мешканців евакуюють.

Відео дня

Наслідки атаки на Київ — Дарницький район

У Дарницькому районі ситуація виявилася однією з найскладніших. Там сталися пожежі на території приватних будинків, виникла загроза поширення вогню на будинок для людей похилого віку, людей із закладу евакуювали.

Також безпілотник влучив у 24-поверховий житловий будинок — пожежа виникла на верхньому поверсі, частково зруйновано 24-й і технічний поверхи. Ще один БПЛА вдарив по багатоповерхівці на рівні сьомого поверху. За попередньою інформацією, у районі також пошкоджено трамвайне депо та згоріли приватні автомобілі.

Наслідки атаки на Київ — Деснянський і Дніпровський райони

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій території та на території гаражного кооперативу. Також зафіксовано потрапляння уламків у 9-поверховий будинок на рівні першого поверху.

У Дніпровському районі уламками пошкоджено три багатоповерхові будинки. В одному з 18-поверхових будинків пожежа виникла на третьому і четвертому поверхах, при цьому на п'ятому поверсі під завалами може перебувати людина — пошуково-рятувальні роботи тривають. Ще одна пожежа сталася у 25-поверховому будинку на першому та другому поверхах, також пошкоджено дах 19-поверхової будівлі.

Наслідки атаки на Київ — інші райони

Руйнування було зафіксовано в Голосіївському, Оболонському та Солом'янському районах столиці. У Голосіївському районі уламки впали біля станції технічного обслуговування, де загорілися автомобілі. В Оболонському районі уламки впали на територію дачного кооперативу та відкриту місцевість, де також горіли автомобілі. А в Солом'янському районі вибуховою хвилею від падіння БПЛА в яр були вибиті вікна в багатоповерховому будинку.

Ситуацію в Києві прокоментував і міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, у Дніпровському районі столиці тривають пошуки людини, яка, ймовірно, перебуває під завалами.

"Наразі відомо про одного загиблого і понад 20 поранених у столиці. По області зафіксовано ураження близько десятка цивільних об'єктів. Є загибла людина в Білій Церкві", — повідомив глава МВС.

Нагадаємо, у Києві зростає кількість постраждалих від масованого ракетно-дронового обстрілу ЗС РФ. Президент Володимир Зеленський повідомив про застосування 500 безпілотників і 40 ракет, частина яких атакувала столицю.