РФ нанесла массированный удар по Киеву: озвучены масштабные последствия атаки (фото)

Вооруженные силы РФ 27 декабря нанесли массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области. По состоянию на 11:00 известно, что в результате российской атаки пострадали 28 человек, из них 13 были госпитализированы.

Предварительную информацию о последствиях вражеской атаки опубликовал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, удары и падение обломков средств поражения зафиксированы сразу в нескольких районах города, есть значительные разрушения жилой инфраструктуры.

"В результате атаки врага в городе наблюдаются перебои с тепло- и энергоснабжением. Так, без централизованного теплоснабжения в настоящее время более 2 600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы. Энергетики и коммунальщики работают над восстановлением энерго- и теплоснабжения", — сообщил Кличко.

Последствия атаки на Киев — Шевченковский район

В Шевченковском районе зафиксировано прямое попадание в жилой дом — на место происшествия оперативно прибыли бригады медиков и спасателей. Позже стало известно, что в результате удара БПЛА в пятиэтажный дом произошло разрушение 4–5 этажей. Пожара не возникло, однако жителей эвакуируют.

Последствия атаки на Киев — Дарницкий район

В Дарницком районе ситуация оказалась одной из самых сложных. Там произошли пожары на территории частных домов, возникла угроза распространения огня на дом для престарелых, людей из учреждения эвакуировали.

Также беспилотник попал в 24-этажный жилой дом — пожар возник на верхнем этаже, частично разрушены 24-й и технический этажи. Еще один БПЛА ударил по многоэтажке на уровне седьмого этажа. По предварительной информации, в районе также повреждено трамвайное депо и сгорели частные автомобили.

Последствия атаки на Киев — Деснянский и Днепровский районы

В Деснянском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории и на территории гаражного кооператива. Также зафиксировано попадание обломков в 9-этажный дом на уровне первого этажа.

В Днепровском районе обломками повреждены три многоэтажных дома. В одном из 18-этажных зданий пожар возник на третьем и четвертом этажах, при этом на пятом этаже под завалами может находиться человек — поисково-спасательные работы продолжаются. Еще один пожар произошел в 25-этажном доме на первом и втором этажах, также повреждена крыша 19-этажного здания.

Последствия атаки на Киев — другие районы

Разрушения были зафиксированы в Голосеевском, Оболонском и Соломенском районах столицы. В Голосеевском районе обломки упали возле станции технического обслуживания, где загорелись автомобили. В Оболонском районе обломки упали на территорию дачного кооператива и открытую местность, где также горели автомобили. А в Соломенском районе взрывной волной от падения БПЛА в овраг были выбиты окна в многоэтажном доме.

Ситуацию в Киеве прокомментировал и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, в Днепровском районе столицы продолжаются поиски человека, который, вероятно, находится под завалами.

"На данный момент известно об одном погибшем и более 20 раненых в столице. По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов. Есть погибший человек в Белой Церкви", — сообщил глава МВД.

Напомним, в Киеве растет количество пострадавших от массированного ракетно-дронового обстрела ВС РФ. Президент Владимир Зеленский сообщил о применении 500 беспилотников и 40 ракет, часть которых атаковала столицу.