Последствия ракетного обстрела РФ: 22 пострадавших в Киеве, 2600 домов без отопления, — КГГА

В мэрии сообщили, что в столице Украины растет количество пострадавших от массированного ракетно-дронового обстрела россиян. Президент Зеленский сообщил об атаке 500 дронов и 40 ракет, основное направление — Киев. Сейчас известно о 22 пострадавших, среди которых двое детей.

В КГГА сообщили, что атака на Киев, которая началась около полуночи, еще продолжается. Информация о повреждениях продолжает поступать.

В результате атаки врага в городе наблюдаются перебои с тепло- и энергоснабжением. Так, без централизованного теплоснабжения сейчас более 2 600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы. Энергетики и коммунальщики работают над восстановлением энерго- и теплоснабжения.

На левом берегу столицы пониженное давление воды вследствие повреждений в системе энергоснабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне атаковали Киев и область 40 ракетами и 500 дронами.

Спасатель в разрушенном обстрелом доме Фото: ГСЧС

"До сих пор продолжается очередной российский удар — с ночи почти 500 дронов, значительное количество "шахедов", также 40 ракет, в частности "кинжалы". Основная мишень — это Киев: энергетика и гражданская инфраструктура. К сожалению, есть попадания и повреждены обычные жилые дома. Под завалами одного из них спасатели ищут человека. В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение, отопление. Сейчас продолжается ликвидация пожаров. Уже на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал в укрытиях — спасатели и ремонтники начнут работы сразу после отбоев воздушных тревог", — написал Зеленский.

Также он отметил, что российские представители "ведут длинные разговоры", но в реальности за них "говорят "кинжалы" и "шахеды": "Это настоящее отношение Путина и его окружения. Они не хотят заканчивать войну и пытаются использовать каждую возможность, чтобы нанести больше боли Украине и увеличить свое давление на других в мире".

Напомним, Фокус писал о последствиях атаки россиян на Киев и область. Уже известно о погибшей женщине в Белоцерковском районе.

В ночь на 27 декабря россияне запустили по Киеву и области ракеты типа "Калибр", "Кинжалы" и баллистические ракеты: в столице прогремела серия мощных взрывов.