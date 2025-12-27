Ракетная атака на Киев и область: РФ ударила по жилым зданиям, много пострадавших (фото)

Россия ракетами и дронами атаковала Киев и область. В Киеве зафиксированы повреждения в шести районах. 19 человек пострадали, 11 из них доставили в больницы. В Вышгородском районе погибла женщина.

Россияне атаковали энергообъекты в Киеве и Киевской области, также запускали "Шахеды" по жилым домам. Известно, что один из дронов влетел прямо в общежитие НАУ, еще один — врезался в 18-этажку, также есть попадание в депо в Днепровском районе. Фокус собрал все, что известно.

Воздушная тревога прозвучала в Киеве еще вечером 26 декабря. Тогда начали появляться сообщения о том, что РФ готовит массированный ракетный удар по столице и Киевской области. Около полуночи стало известно о взлете стратегической авиации ВС РФ, также над территорией Украины появились воздушные шары с так называемыми "отражателями", около часа ночи стало известно о запуске ракет. Отмены воздушной тревоги не было. Прямо сейчас в столице слышна работа ПВО.

Столицу атаковали ракеты Х101 и "Кинжалы". Боевая авиация вылетала с Дальнего Востока и аэропорта "Оленья".

Пожар в Оболонском районе Фото: ГСЧС

Сейчас известно об 19 пострадавших в Киеве, одиннадцать госпитализированы. В Киевской области, в Белоцерковском районе россияне убили женщину 1978 года рождения. Последствия атаки фиксируются в шести районах Киевской области. Под ударами врага — объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей.

В Вышгородском районе в результате пожара частного дома пять человек получили острую реакцию на стресс — три женщины, мужчина и ребенок 2017 года рождения. Медицинскую помощь им оказали на месте.

Россияне атаковали Киевскую область ракетами и "Шахедами"

Председатель Киевской ОГА Николай Калашник призвал жителей Киева и области не игнорировать воздушную тревогу: "Во время воздушной тревоги не стоит снимать работу ПВО и пролет вражеских ракет и дронов. То, что летит над головами, не исчезает бесследно — после поражения обломки разлетаются на большие расстояния и представляют смертельную опасность".

КГГА сообщает о таких последствиях обстрела столицы:

В Голосеевском районе пожар. Пылает СТО.

В Оболонском падение обломков в дачном кооперативе. Загорелся трехэтажный дом.

Также падение обломков произошло на открытой территории в Деснянском районе.

В Дарницком районе горят несколько частных домов. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом. 10 человек из него спасатели эвакуировали.

в Дарницком районе обломки попали в 24-этажный дом. Горит на верхнем этаже. Частично разрушены 24-й и технический этажи. Пострадавших пока нет.

В Днепровском районе, где БпЛА попал в 18-этажный дом, пожар на третьем этаже. На пятом этаже под завалами может быть человек.

В Днепровском районе попадание в депо.

В Шевченковском районе попадание БпЛА в верхний этаж 10-этажного дома.

В Днепровском районе обломки попали в 25-этажный дом.

Из-за обстрелов у трети жителей Киева пропало отопление и введены экстренные отключения света. Также был "прилет" в районе Дарницкой площади.

Поврежденные авто на СТО в Голосеевском районе Фото: ГСЧС

В Нацполиции сообщили о травмировании по меньшей мере десяти человек в возрасте от 36 до 75 лет. Среди них двое несовершеннолетних — 9 и 16 лет.

В ночь на 27 декабря россияне запустили по Киеву и области ракеты типа "Калибр", "Кинжалы" и баллистические ракеты: в столице прогремела серия мощных взрывов.