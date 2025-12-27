Ракетна атака на Київ та область: РФ вдарила по житлових будинах, багато постраждалих (фото)

Росія ракетами і дронами атакувала Київ та область. У Києві зафіксовано ушкодження у шістьох районах. 19 людей постраждали, 11 із них доправили до лікарень. У Вишгородському районі загинула жінка.

Росіяни атакували енергооб'єкти в Києві та Київській області, також запускали "Шахеди" по житловим будинкам. Наразі відомо, що один з дронів влетів прямо у гуртожиток НАУ, ще один – врізався у 18-поверхівку, також є влучання в депо у Дніпровському районі. Фокус зібрав все, що відомо.

Повітряна тривога пролунала у Києві ще ввечері 26 грудня. Тоді почали з'являтись повідомлення про те, що РФ готує масований ракетний удар по столиці та Київській області. Близько опівночі стало відомо про зліт стратегічної авіації ЗС РФ, також над територією України з'явились повітряні кулі із так званими "відбивачами", близько першої години ночі стало відомо про запуск ракет. Відміни повітряної тривоги не було. Прямо зараз у столиці чути роботу ППО.

Столицю атакували ракети Х101 та "Кинджали". Бойова авіація вилітала з Далекого Сходу та аеропорту "Оленья".

Пожежа в Оболонському районі Фото: ДСНС

Зараз відомо про 19 постраждалих у Києві, одинадцять шпиталізовано. В Київській області, в Білоцерковському районі росіяни вбили жінку 1978 року народження. Наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини. Під ударами ворога — об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей.

У Вишгородському районі внаслідок пожежі приватного будинку п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес — троє жінок, чоловік та дитина 2017 року народження. Медичну допомогу їм надали на місці.

Росіяни атакували Київщину ракетами та "Шахедами"

Голова Київської ОВА Микола Калашник закликав мешканців Києва та області не ігнорувати повітряну тривогу: "Під час повітряної тривоги не варто знімати роботу ППО та проліт ворожих ракет і дронів. Те, що летить над головами, не зникає безслідно — після ураження уламки розлітаються на великі відстані й становлять смертельну небезпеку".

КМДА повідомляє про такі наслідки обстрілу столиці:

У Голосіївському районі пожежа. Палає СТО.

В Оболонському падіння уламків у дачному кооперативі. Загорівся триповерховий будинок.

Також падіння уламків сталося на відкритій території в Деснянському районі.

У Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч. 10 людей із нього рятувальники евакуювали.

у Дарницькому районі уламки влучили в 24-поверховий будинок. Палає на верхньому поверсі. Частково зруйновані 24-ий та технічний поверхи. Постраждалих наразі немає.

У Дніпровському районі, де БпЛА влучив в 18-поверховий будинок, пожежа на третьому поверсі. На пʼятому поверсі під завалами може бути людина.

У Дніпровському районі влучання в депо.

У Шевченківському районі влучання БпЛА в верхній поверх 10-поверхового будинку.

У Дніпровському районі уламки влучили в 25-поверховий будинок.

Через обстріли у третини мешканців Києва зникло опалення та введені екстрені відключення світла. Також був "приліт" в районі Дарницької площі.

Пошкоджені авто на СТО в Голосіївському районі Фото: ДСНС

У Нацполіції повідомили про травмування щонайменше десятьох людей, віком від 36 до 75 років. Серед них двоє неповнолітніх — 9 та 16 років.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про масований обстріл Києва та області та розповідав про першті наслідки атаки росіян.

У ніч на 27 грудня росіяни запустили по Києву та області ракети типу "Калібр", "Кинджали" та балістичні ракети: у столиці пролунала серія потужних вибухів.