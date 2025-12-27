Вибухи у Києві, тривога по всіх областях: росіяни атакували Україну балістикою, "Кинджалами" та "Калібрами" з моря

У ніч на 27 грудня росіяни запустили по Україні балістику, крилаті ракети типу "Калібр" з моря та аеробалістичні ракети типу "Кинджал". На тлі обстрілу у Києві пролунали потужні вибухи.

Повітряну тривогу через ракетну небезпеку оголосили по всій Україні. Фокус зібрав усе, що відомо про нічну атаку росіян.

Тривога почала поширюватися Україною близько 01:20 години. Повітряні сили попередили про швидкісні цілі на півдні країни, перед цим у моніторингових каналах повідомляли, що ворог здійснив пуски крилатих ракет типу "Калібр" з моря.

Через кілька хвилин додалася загроза через активність ворожих балістичних установок у Брянську, попередили Повітряні сили. Радари зафіксували виліт кількох балістичних ракет у напрямку Києва.

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що ворог атакує столицю: у ЗМІ інформували про вибухи у Києві. За даними міського голови Віталія Кличка, у Києві працювали сили ППО по російських ракетах у небі.

Окрім цього, росіяни підняли у повітря кілька бортів МіГ-31К, що є носіями аеробалістичних ракет типу "Кинджал". Моніторингові канали та Повітряні сили повідомляли про пуски кількох "Кинджалів", що рухалися курсом на столицю.

Близько 02:00 години у Києві повторно пролунала серія вибухів. Моніторингові канали повідомили, що столиця опинилася під комбінованим ударом балістики, "Кинджалів" та "Калібрів".

Після серії потужних вибухів у Києві почалися перебої зі світлом, повідомили у столичних Telegram-каналах.

За попередніми даними моніторингових каналів, станом на 02:00 годину ворог вдарив по столиці групою "Калібрів", щонайменше 4 балістичними ракетами та 2 "Кинджалами". Однак точних даних про кількість та тип озброєння, що застосували росіяни для атаки на Київ, наразі не надходило.

Інформація щодо наслідків масованого обстрілу на момент публікації уточнюється. Даних про жертв, постраждалих чи руйнування не надходило.

Нагадаємо, перед цим моніторингові канали попереджали, що у ніч на 27 грудня ворог може здійснити масовану комбіновану атаку по Україні: у повітря злетіли кілька бортів стратегічної авіації РФ.

У Волинській ОВА повідомляли 26 грудня, що росіяни масовано атакували регіон "Шахедами": внаслідок обстрілу тисячі людей залишилися без світла.