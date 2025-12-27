Взрывы в Киеве, тревога по всем областям: россияне атаковали Украину баллистикой, "Кинжалами" и "Калибрами" с моря

В ночь на 27 декабря россияне запустили по Украине баллистику, крылатые ракеты типа "Калибр" с моря и аэробаллистические ракеты типа "Кинжал". На фоне обстрелов в Киеве прогремели мощные взрывы.

Воздушную тревогу из-за ракетной опасности объявили по всей Украине. Фокус собрал все, что известно о ночной атаке россиян.

Тревога начала распространяться по Украине около 01:20 часов. Воздушные силы предупредили о скоростных целях на юге страны, перед этим в мониторинговых каналах сообщали, что враг осуществил пуски крылатых ракет типа "Калибр" с моря.

Через несколько минут добавилась угроза из-за активности вражеских баллистических установок в Брянске, предупредили Воздушные силы. Радары зафиксировали вылет нескольких баллистических ракет в направлении Киева.

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что враг атакует столицу: в СМИ информировали о взрывах в Киеве. По данным городского головы Виталия Кличко, в Киеве работали силы ПВО по российским ракетам в небе.

Відео дня

Кроме этого, россияне подняли в воздух несколько бортов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет типа "Кинжал". Мониторинговые каналы и Воздушные силы сообщали о пусках нескольких "Кинжалов", которые двигались курсом на столицу.

Около 02:00 часов в Киеве повторно прозвучала серия взрывов. Мониторинговые каналы сообщили, что столица оказалась под комбинированным ударом баллистики, "Кинжалов" и "Калибров".

После серии мощных взрывов в Киеве начались перебои со светом, сообщили в столичных Telegram-каналах.

По предварительным данным мониторинговых каналов, по состоянию на 02:00 часов враг ударил по столице группой "Калибров", по меньшей мере 4 баллистическими ракетами и 2 "Кинжалами". Однако точных данных о количестве и типе вооружения, которое применили россияне для атаки на Киев, пока не поступало.

Информация о последствиях массированного обстрела на момент публикации уточняется. Данных о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, перед этим мониторинговые каналы предупреждали, что в ночь на 27 декабря враг может осуществить массированную комбинированную атаку по Украине: в воздух взлетели несколько бортов стратегической авиации РФ.

В Волынской ОГА сообщали 26 декабря, что россияне массированно атаковали регион "Шахедами": в результате обстрела тысячи людей остались без света.