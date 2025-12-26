ВС РФ массированно ударили по Волынской области: тысячи людей остались без света

Около 8 тысяч человек остаются без света после атаки ударных БпЛА на регион. В ОВА подтвердили, что российский удар пришелся по критической инфраструктуре.

С утра воздушная тревога объявлялась дважды в Камне-Каширском и Ковельском районах и раз – в Луцком, сообщил глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий.

Удар пришелся по критической инфраструктуре. К счастью, обошлось без травмированных и погибших. Сейчас энергетики проводят восстановительные работы.

Сегодня же ВС РФ атаковали локомотивное депо на станции Ковель, в результате чего был поврежден локомотив, а также здание локомотивного депо.

Накануне враг также терроризировал Волынскую область, целясь в энергетику. 25 декабря тревога длилась более трех часов — с 19:49 до 22:52.

Эксперт по радиотехнологиям Сергй "Флэш" Бескрестнов объяснил, что оккупанты хотят разбить железнодорожную ветку "Ковель-Киев", чтобы сделать невозможной логистику между Украиной и Польшей, и потому этот участок, по его мнению, остро нуждается в средствах ПВО и РЭБ.

Відео дня

В свою очередь мониторинговые каналы фиксируют, что теперь "Шахеды" на запад Украины летят и из Беларуси. В частности, именно оттуда дроны на онлайн-управлении атаковали поезд в Житомирской области.

Тем временем в Сумах ситуация с теплом и светом остается очень тяжелой. Люди замерзают в квартирах без газа и электроснабжения, и городские власти пытаются хотя бы частично решить проблему с помощью генераторов.

Напомним, что чаще всего становится причиной возгорания генераторов.

Также сообщалось, что Черниговская область в день Рождества оказалась под массированными российскими обстрелами. Враг атаковал жилые дома, гражданскую и критическую инфраструктуру, в результате чего есть погибшие. Также зафиксированы масштабные отключения электроэнергии.