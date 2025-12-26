"Флэш" назвал самую главную причину возгорания генераторов

Накануне в Святошинском районе Киева на проспекте Берестейском возле одной из многоэтажек загорелся генератор. Подобные случаи во время длительных отключений света в Украине – не редкость.

Иногда в таких случаях не обходится без жертв, а причин, по которым может вспыхнуть генератор, несколько. Но есть один ключевой момент, из-за котрого он воспламеняется моментально, пишет украинский эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, это утечка топлива из бака или из-за поврежденной топливной магистрали (резиновый шланг).

Повреждение такого шланга в генераторе чревато пожаром Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Перед запуском возьмите фонарик и осмотрите все внутри холодного генератора, там должно быть сухо, трубки должны быть сухими и без трещин", – рекомендует он.

Автор также советует не перегружать генератор, вовремя его обслуживать и ставить подальше от построек.

Ранее спасатели призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и зарядных станций:

не оставлять их без присмотра;

использовать только сертифицированное оборудование;

не перегружать приборами, превышающими их мощность.

Это в равной мере касается и использования генераторов.

