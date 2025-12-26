"Флеш" назвав найголовнішу причину загоряння генераторів

Підтримайте нас RU
Через що може загорітися генератор — відповідь експерта
Генератор загорівся біля будинку у Святошинському районі | Фото: ДСНС

Напередодні у Святошинському районі Києва на проспекті Берестейському біля однієї з багатоповерхівок загорівся генератор. Подібні випадки під час тривалих відключень світла в Україні — не рідкість.

Іноді в таких випадках не обходиться без жертв, а причин, через які може спалахнути генератор, кілька. Але є один ключовий момент, через який він спалахує моментально, пише український експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, це витік палива з бака або через пошкоджену паливну магістраль (гумовий шланг).

Пошкодження такого шланга в генераторі загрожує пожежею
Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Перед запуском візьміть ліхтарик і огляньте все всередині холодного генератора, там має бути сухо, трубки мають бути сухими і без тріщин", — рекомендує він.

Автор також радить не перевантажувати генератор, вчасно його обслуговувати і ставити подалі від будівель.

Раніше рятувальники закликали громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час експлуатації електроприладів і зарядних станцій:

  • не залишати їх без нагляду;
  • використовувати тільки сертифіковане обладнання;
  • не перевантажувати приладами, що перевищують їхню потужність.

Це рівною мірою стосується і використання генераторів.

Нагадаємо, які пристрої в жодному разі не можна підключати до генератора.

Також повідомлялося, як правильно вибрати генератор, щоб бути з електрикою під час тривалих відключень.