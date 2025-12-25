Черниговщина встретила Рождество под обстрелами: разрушены дома, есть жертвы (фото)

Черниговская область в день Рождества оказалась под массированными российскими обстрелами. Враг атаковал жилые дома, гражданскую и критическую инфраструктуру, в результате чего есть погибшие. Также зафиксированы масштабные отключения электроэнергии.

Днем 25 декабря российский ударный беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Чернигове. В результате атаки возник пожар в квартире, зафиксированы серьезные разрушения. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, опубликовав видео последствий ударов.

"Зафиксировано попадание в 5-этажку. Возник пожар в квартире. Информация уточняется", — написал он в соцсетях.

По данным Черниговского горсовета, повреждения зафиксированы на третьем этаже дома, на месте работают экстренные службы. На опубликованных кадрах видно десятки выбитых окон и большой пролом в фасаде здания.

По информации начальника Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса, российские дроны также атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове. Один из беспилотников типа "Герань" попал по предприятию — повреждены административное здание, гараж, легковые автомобили и пассажирский автобус.

Еще один ударный дрон попал в квартиру девятиэтажного дома: загорелось жилье на шестом этаже и припаркованные рядом автомобили. Взрывной волной выбило окна в соседних зданиях, в том числе в учебном заведении.

Удары по Черниговской области

Серия ударов пришлась и по энергетической инфраструктуре региона. В результате атак десятки тысяч абонентов в Чернигове и области остались без электроснабжения.

В Черниговском районе беспилотник ударил по садоводческому товариществу — повреждены окна в нескольких домах. В селе Сновской громады FPV-дрон поразил энергообъект, из-за чего несколько населенных пунктов остались без света.

Разрушения в Черниговской области Поврежденный автобус в Черниговской области Поврежденный транспорт в Черниговской области Последствия дроновой атаки ВС РФ Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия атаки ВС РФ Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия атаки россиян по Черниговской области Пожар в многоэтажке Чернигова

Еще один удар FPV-дрона пришелся по лесовозу: погиб 63-летний водитель. В районном центре дрон атаковал предприятие — повреждено здание и производственное оборудование, ранена 37-летняя местная жительница.

"FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю в селе Новгород-Северского района. 39-летний водитель погиб. Пассажирку доставили в больницу. Женщина в стабильном состоянии под наблюдением врачей. "Молния" попала в бывший отель в Семеновке. За прошедшие сутки россияне нанесли 85 ударов — 126 взрывов", — написал чиновник в соцсетях.

Напомним, вечером 23 декабря, Вооруженные силы РФ совершили атаку на город Чернигов, в результате которой российский беспилотники попали в девятиэтажный жилой дом и объект критической инфраструктуры. А 24 декабря россияне попали в девятиэтажку, в результате чего вспыхнул пожар. Кадры последствий удара опубликовал начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.