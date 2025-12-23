Россияне попали в жилой дом в Чернигове: часть города осталась без света (фото)

Сегодня вечером, 23 декабря, ВС РФ совершили атаку на город Чернигов, в результате которой вражеский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом и объект критической инфраструктуры. Пострадавших пока нет, а жителям оказывают всю необходимую помощь.

Как сообщает пресс-служба Черниговского городского совета, около 19:37 было зафиксировано первое попадание вражеского беспилотника на территории города. Сначала дрон попал в критически важный объект, а вскоре — в девятиэтажный жилой дом, повредив технический этаж.

ВС РФ попали в девятиэтажку в Чернигове Фото: Черниговская ОВА

Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский подтвердил, что удар дрона пришелся на девятый этаж многоэтажки. В результате атаки возник пожар, выбиты окна, а информация о возможных пострадавших уточняется. После эвакуации жителей на месте работают все соответствующие службы, в частности КП "Муниципальная стража", которое развернуло пункт несокрушимости для оказания первой помощи и обеспечения безопасности граждан.

Последствия атаки ВС РФ в Чернигове 23 декабря Фото: Черниговская ОВА

Кроме этого, АО "Черниговоблэнерго" сообщило о повреждении важного энергетического объекта в Черниговском районе, из-за чего часть города осталась без электроснабжения. Энергетики призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Аварийно-восстановительные работы начнутся как только позволит ситуация.

Местные власти и экстренные службы продолжают оценивать масштабы разрушений и координировать помощь пострадавшим.

Напомним, что в ночь и утренние часы 23 декабря Россия осуществила масштабные удары по территории Украины, применив дроны и ракеты. В частности, на этот раз юг Одесской области в очередной раз оказался под атакой ударных беспилотников.

Кроме того, по сообщению премьер-министра Украины Юлии Свириденко, враг использовал более 600 дронов и десятки ракет, осуществив, по ее словам, сознательный и циничный удар накануне Рождества.