Массированная атака БпЛА на Одесскую область: в ОВА показали последствия ударов (фото)

Россия масштабно атаковала Украину дронами и ракетами ночью и утром 23 декабря. В очередной раз и юг Одесской области подвергся атаке ударными БпЛА.

В результате очередного акта российского террора повреждены энергетическая, портовая, транспортная, промышленная и жилая инфраструктуры, сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер. Он показал фото последствий.

В одном из районов также повреждения получили сухогруз и складское помещение. В двухэтажном доме загорелась крыша, разрушен гараж.

В другом районе из-за атаки беспилотников повреждены окна и крыши в 122 частных домах и остекление еще в трех многоэтажных домах, а также пустой склад.

На местах прилетов работают спасатели и аврийно-восстановительные группы, ликвидируя пожары и устраняя последствия. Их работа усложнена постоянными воздушными тревогами.

Відео дня

Из-за ударов начались перебои с энергоснабжением, поэтому критическую инфраструктуру заживили от генераторов. На данный момент, по информации Кипера, в пункты несокрушимости за помощью обратились около 900 граждан. О раненых или погибших не сообщается.

Накануне порты Одесской области снова были атакованы ВС РФ. Как пишет Бессарабия INFORM", после ударов в порту "Южный" в результате удара возник пожар — загорелось около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом. Также был поврежден гражданский сухогруз.

Напомним, мониторинговые каналы еще вчера вечером сообщали о признаках подготовки РФ к масштабному ракетно-дроновому удару по территории Украины в ночь на 23 декабря, и оказались правы.

Украину атаковали сотни ударных БПЛА, "Кинжалы", "Искандеры". Утром 23 декабря атака все еще продолжается, а в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога.

Основной фокус врага нацелен на запад: Ровенскую, Житомирскую, Тернопольскую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Волынскую области. Также под повышенного угрозой Черкасская и Киевская области. В результате атаки уже известно о жертвах.

Ранее сообщалось, что ВС РФ запустили по Украине ракеты из Черного и Каспийского морей.