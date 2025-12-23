Масована атака БпЛА на Одеську область: в ОВА показали наслідки ударів (фото)

Росія масштабно атакувала Україну дронами та ракетами вночі та вранці 23 грудня. Вкотре і південь Одеської області зазнав атаки ударними БпЛА.

Унаслідок чергового акту російського терору пошкоджено енергетичну, портову, транспортну, промислову та житлову інфраструктури, повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Він показав фото наслідків.

В одному з районів також пошкоджень зазнали суховантаж і складське приміщення. У двоповерховому будинку загорівся дах, зруйновано гараж.

В іншому районі через атаку безпілотників пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках і скління ще у трьох багатоповерхових будинках, а також порожній склад.

На місцях прильотів працюють рятувальники та аврійно-відновлювальні групи, ліквідовуючи пожежі та усуваючи наслідки. Їхня робота ускладнена постійними повітряними тривогами.

Відео дня

Через удари почалися перебої з енергопостачанням, тому критичну інфраструктуру заживили від генераторів. Наразі, за інформацією Кіпера, у пункти незламності по допомогу звернулося приблизно 900 громадян. Про поранених або загиблих не повідомляють.

Напередодні порти Одеської області знову були атаковані ЗС РФ. Як пише "Бессарабія INFORM", після ударів у порту "Південний" унаслідок удару виникла пожежа — загорілося приблизно 30 контейнерів із борошном і рослинною олією. Також було пошкоджено цивільний суховантаж.

Нагадаємо, моніторингові канали ще вчора ввечері повідомляли про ознаки підготовки РФ до масштабного ракетно-дронового удару по території України в ніч на 23 грудня, і мали рацію.

Україну атакували сотні ударних БПЛА, "Кинджали", "Іскандери". Вранці 23 грудня атака все ще триває, а в більшості регіонів України оголошено повітряну тривогу.

Основний фокус ворога націлений на захід: Рівненську, Житомирську, Тернопільську, Львівську, Івано-Франківську та Волинську області. Також під підвищеного загрозою Черкаська та Київська області. Унаслідок атаки вже відомо про жертви.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ запустили по Україні ракети з Чорного і Каспійського морів.