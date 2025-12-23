Росіяни влучили у житловий будинок у Чернігові: частина міста залишилась без світла (фото)

Сьогодні ввечері, 23 грудня, ЗС РФ здійснили атаку на місто Чернігів, внаслідок якої ворожий безпілотник поцілив у дев’ятиповерховий житловий будинок та об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих наразі немає, а мешканцям надають усю необхідну допомогу.

Як повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради, близько 19:37 було зафіксовано перше влучання ворожого безпілотника на території міста. Спершу дрон поцілив у критично важливий об’єкт, а невдовзі – у дев’ятиповерховий житловий будинок, пошкодивши технічний поверх.

ЗС РФ влучили у дев'ятиповерхівку у Чернігові Фото: Чернігівська ОВА

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський підтвердив, що удар дрона припав на дев’ятий поверх багатоповерхівки. Внаслідок атаки виникла пожежа, вибито вікна, а інформація про можливих постраждалих уточнюється. Після евакуації мешканців на місці працюють усі відповідні служби, зокрема КП "Муніципальна варта", яке розгорнуло пункт незламності для надання першої допомоги та забезпечення безпеки громадян.

Наслідки атаки ЗС РФ у Чернігові 23 грудня Фото: Чернігівська ОВА

Окрім цього, АТ "Чернігівобленерго" повідомило про пошкодження важливого енергетичного об’єкта у Чернігівському районі, через що частина міста залишилася без електропостачання. Енергетики закликали мешканців зберігати спокій і дотримуватися заходів безпеки. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться щойно дозволить ситуація.

Місцева влада та екстрені служби продовжують оцінювати масштаби руйнувань та координувати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, що в ніч та ранкові години 23 грудня Росія здійснила масштабні удари по території України, застосувавши дрони та ракети. Зокрема, цього разу південь Одеської області вкотре опинився під атакою ударних безпілотників.

Крім того, за повідомленням прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, ворог використав понад 600 дронів та десятки ракет, здійснивши, за її словами, свідомий та цинічний удар напередодні Різдва.