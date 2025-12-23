Атака на Україну: росіяни запустили понад 600 дронів та десятки ракет

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що нині скоординовані всі служби для ліквідації наслідків атаки, яка почалась ще в ніч на 23 грудня.

За словами очільниці уряду, ворог застосував понад 600 дронів і десятки ракет для "свідомого, цинічного" удару напередодні Різдва.

"У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки. Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України", — повідомила Свириденко.

Нині через дії росіян по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень. Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання. Для цього залучено всі ресурси. Міністерство енергетики спільно з Укренерго інформуватимуть про подальший стан енергосистеми", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок чергового акту російського терору пошкоджено енергетичну, портову, транспортну, промислову та житлову інфраструктури.

Основний фокус ворога націлений на захід: Рівненську, Житомирську, Тернопільську, Львівську, Івано-Франківську та Волинську області. Також під підвищеного загрозою Черкаська та Київська області. Унаслідок атаки вже відомо про жертви.