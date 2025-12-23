Атака на Украину: россияне запустили более 600 дронов и десятки ракет

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что сейчас скоординированы все службы для ликвидации последствий атаки, которая началась еще в ночь на 23 декабря.

По словам главы правительства, враг применил более 600 дронов и десятки ракет для "сознательного, циничного" удара накануне Рождества.

"В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности. В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины", — сообщила Свириденко.

Сейчас из-за действий россиян по всей территории страны вынужденно применяются графики аварийных отключений. Они будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Областные военные администрации и все соответствующие службы уже работают, чтобы как можно скорее вернуть людям электроснабжение. Для этого привлечены все ресурсы. Министерство энергетики совместно с Укрэнерго будут информировать о дальнейшем состоянии энергосистемы", — сказано в сообщении.

Напомним, председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в результате очередного акта российского террора повреждены энергетическая, портовая, транспортная, промышленная и жилая инфраструктуры.

Основной фокус врага нацелен на запад: Ровенскую, Житомирскую, Тернопольскую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Волынскую области. Также под повышенной угрозой Черкасская и Киевская области. В результате атаки уже известно о жертвах.