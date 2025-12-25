Підтримайте нас RU
Чернігівщина зустріла Різдво під обстрілами: зруйновано будинки, є жертви (фото)

Попадання в будинок у Чернігові
Руйнування в Чернігівській області внаслідок атак ЗС РФ | Фото: Національна поліція

Чернігівська область у день Різдва опинилася під масованими російськими обстрілами. Ворог атакував житлові будинки, цивільну та критичну інфраструктуру, внаслідок чого є загиблі. Також зафіксовано масштабні відключення електроенергії.

Удень 25 грудня російський ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Чернігові. Унаслідок атаки виникла пожежа у квартирі, зафіксовано серйозні руйнування. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, опублікувавши відео наслідків ударів.

"Зафіксовано влучення в 5-поверхівку. Виникла пожежа у квартирі. Інформація уточнюється", — написав він у соцмережах.

За даними Чернігівської міськради, пошкодження зафіксовано на третьому поверсі будинку, на місці працюють екстрені служби. На опублікованих кадрах видно десятки вибитих вікон і великий пролом у фасаді будівлі.

За інформацією начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, російські дрони також атакували об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові. Один із безпілотників типу "Герань" влучив по підприємству — пошкоджено адміністративну будівлю, гараж, легкові автомобілі та пасажирський автобус.

Ще один ударний дрон влучив у квартиру дев'ятиповерхового будинку: загорілося житло на шостому поверсі та припарковані поруч автомобілі. Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будівлях, зокрема в навчальному закладі.

Удари по Чернігівській області

Серія ударів припала і на енергетичну інфраструктуру регіону. Унаслідок атак десятки тисяч абонентів у Чернігові та області залишилися без електропостачання.

У Чернігівському районі безпілотник вдарив по садівничому товариству — пошкоджено вікна в кількох будинках. У селі Сновської громади FPV-дрон вразив енергооб'єкт, через що кілька населених пунктів залишилися без світла.

Руйнування в Чернігівській області
Пошкоджений автобус у Чернігівській області
Пошкоджений транспорт у Чернігівській області
Наслідки дронової атаки ЗС РФ
Співробітники ДСНС ліквідовують наслідки атаки ЗС РФ
Співробітники ДСНС ліквідовують наслідки атаки росіян по Чернігівській області
Пожежа в багатоповерхівці Чернігова
Ще один удар FPV-дрона припав на лісовоз: загинув 63-річний водій. У районному центрі дрон атакував підприємство — пошкоджено будівлю та виробниче обладнання, поранено 37-річну місцеву жительку.

"FPV-дрон вдарив по цивільному автомобілю в селі Новгород-Сіверського району. 39-річний водій загинув. Пасажирку доправили до лікарні. Жінка у стабільному стані під наглядом лікарів. "Молнія" поцілила в колишній готель у Семенівці. За минулу добу росіяни завдали 85 ударів — 126 вибухів", — написав чиновник у соцмережах.

Нагадаємо, увечері 23 грудня, Збройні сили РФ здійснили атаку на місто Чернігів, внаслідок якої російські безпілотники поцілили в дев'ятиповерховий житловий будинок та об'єкт критичної інфраструктури. А 24 грудня росіяни поцілили в дев'ятиповерхівку, внаслідок чого спалахнула пожежа. Кадри наслідків удару опублікував начальник Чернігівської ГВА Дмитро Брижинський.