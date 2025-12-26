Обстрелы на Рождество: россияне ударили по объектам инфраструктуры 25 декабря

Армия РФ атаковала объекты инфраструктуры в Одессе и на Волыни. И дома гражданских в Запорожской области. Ранее в Кремле отказались от перемирия на Рождество.

Россияне атаковали Украину даже в день Рождества. Тревога звучала в нескольких регионах. ВС РФ не оставляют надежды оставить украинцев без света и тепла в праздничные дни перед Новым годом. Фокус собрал все, что известно о последствиях обстрелов.

В Одесской области россияне атаковали объект критической инфраструктуры

В ночь на 26 декабря в Одессе, Измаиле и других городах региона раздавались взрывы. Воздушные силы сообщали о многочисленных ударных БпЛА с Черного моря курсом на Одесскую область. В результате попадания БпЛА произошло возгорание, сообщил глава МВА Сергей Лысак. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий.

По имеющейся информации, погибших и пострадавших нет.

Відео дня

Также энергетики работают над восстановлением электроснабжения в домах одесситов, добавил Лысак.

Россияне ударными дронами атаковали Волынь

В Волынской области во время воздушной тревоги россияне атаковали объект критической инфраструктуры. Длилась тревога более трех часов — с 19:49 до 22:52 25 декабря. Пострадавших нет, сообщает Волынская ОГА.

Вражеские дроны видели возле Ковеля, Украинские Воздушные силы следили за ситуацией и сообщали об активности врага.

"Россия продолжает терроризировать украинцев, пытаясь нанести вред жизни и критическим объектам", — отметили в областной администрации.

Более 600 ударов по Запорожской области

За последние сутки российские войска нанесли более 600 ударов по Запорожской области. В результате атак один человек погиб, четверо получили ранения.

Всего зафиксировано 636 атак по 29 населенным пунктам области, сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Войска РФ совершили 16 авиаударов по Терноватому, Магдалиновке, Веселянке, Любицкому, Бойковому, Гуляйполю, Железнодорожному, Воздвижевке, Белогорью, Зеленому, Верхней Терсе и Староукраинке.

378 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Разумовку, Червоноднепровку, Каневское, Григорьевку, Степногорск, Приморское, Степное, Павловку, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное, Сладкое, Зеленое и Доброполье.

6 обстрелов из РСЗО накрыли Лежино, Степногорск, Павловку, Гуляйполе, Чаривне и Доброполье.

236 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Степного, Павловки, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного, Сладкого, Зеленого и Доброполья.

Поступило 26 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, что в ночь на 25 декабря россияне обстреляли объекты Kernel в Одесской области, под удар попал завод в Черноморске.

Также Фокус писал, что на Рождество Черниговщину массированно обстреляли: есть погибшие, повреждены дома и инфраструктура, зафиксированы отключения света.