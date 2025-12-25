Россияне ударили по активам Kernel в Одесской области: на Ильичевском комбинате вспыхнул пожар (фото)

В ночь на 25 декабря российские войска нанесли удар по объектам Kernel в Одесской области, в результате чего Ильичевский масложировой комбинат в Черноморске оказался под огнем. Пожар охватил производственные помещения и нанес существенный материальный ущерб, однако сотрудники остались в безопасности.

Как сообщает компания, с 24 на 25 декабря ее объекты в Одесской области подверглись вражескому удару. Под прицелом оказался Ильичевский масложировой комбинат — одно из ключевых предприятий агроперерабатывающего сектора Украины. В результате попадания БпЛА была повреждена емкость с растительным маслом, и в конце концов это вызвало масштабное возгорание и утечку продукции.

Пожар охватил производственные помещения, создав серьезную угрозу для инфраструктуры и персонала, а обломки БПЛА повредили часть производственного блока. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий и уточняется объем потерянного масла.

В ночь на 25 декабря российские войска нанесли удар по объектам Kernel в Одесской области Фото: ГСЧС

По данным на сайте предприятия, ни один из сотрудников комбината не пострадал. Этот инцидент стал очередным ударом в серии целенаправленных атак России по портовой и маслоперерабатывающей инфраструктуре Одесской области. За последние недели в результате таких обстрелов погибли по меньшей мере девять человек, десятки получили ранения. Под ударами оказались складские помещения, перевалочные терминалы и объекты переработки агропродукции, включая активы компаний агропромышленного сектора и портовой инфраструктурой.

"В совокупности эти удары свидетельствуют о системной и преднамеренной кампании уничтожения продовольственной и экспортной инфраструктуры Украины. Российская федерация целенаправленно атакует объекты, обеспечивающие производство, хранение и экспорт аграрной продукции, пытаясь нанести максимальный ущерб украинской перерабатывающей отрасли и создавая риски для международной логистики, окружающей среды и стабильности поставок в десятки стран мира", — говорится в публикации.

По данным ГСЧС Одесской области, в результате последней атаки погиб один человек, еще двое получили ранения. Пожар удалось оперативно ликвидировать, однако были повреждены складские, производственные и административные здания.

Спасатели ликвидировали пожар в результате атаки РФ по Одесской области Фото: ГСЧС

Напомним, что 25 декабря российский БпЛА попал в многоэтажный жилой дом в Чернигове. В результате атаки возник пожар в квартире, также есть погибшие.

Также Фокус писал, что 24 декабря враг нанес серии прицельных ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. Из-за действий россиян погиб человек, а 13 — города получили ранения.