Росіяни вдарили по активах Kernel на Одещині: на Іллічівському комбінаті спалахнула пожежа (фото)

У ніч на 25 грудня російські війська завдали удару по об’єктах Kernel на Одещині, внаслідок чого Іллічівський олійно-жировий комбінат у Чорноморську опинився під вогнем. Пожежа охопила виробничі приміщення і завдала суттєвих матеріальних збитків, проте співробітники залишилися в безпеці.

Як повідомляє компанія, з 24 на 25 грудня її об’єкти на Одещині піддалися ворожому удару. Під прицілом опинився Іллічівський олійно-жировий комбінат — один із ключових підприємств агропереробного сектору України. Внаслідок влучання БпЛА була пошкоджена місткість із рослинною олією, і зрештою це спричинило масштабне займання та витік продукції.

Пожежа охопила виробничі приміщення, створивши серйозну загрозу для інфраструктури та персоналу, а уламки БПЛА пошкодили частину виробничого блоку. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків та уточнюється обсяг втраченої олії.

У ніч на 25 грудня російські війська завдали удару по об"єктах Kernel на Одещині Фото: ДСНС

За даними на сайті підприємства, жоден зі співробітників комбінату не постраждав. Цей інцидент став черговим ударом у серії цілеспрямованих атак Росії по портовій та олієпереробній інфраструктурі Одещини. За останні тижні внаслідок таких обстрілів загинули щонайменше дев’ятеро людей, десятки отримали поранення. Під ударами опинилися складські приміщення, перевалочні термінали та об’єкти перероблення агропродукції, включно з активами компаній агропромислового сектору та портовою інфраструктурою.

"У сукупності ці удари свідчать про системну та навмисну кампанію знищення продовольчої та експортної інфраструктури України. Російська федерація цілеспрямовано атакує об’єкти, що забезпечують виробництво, зберігання та експорт аграрної продукції, намагаючись завдати максимальних збитків українській переробній галузі та створюючи ризики для міжнародної логістики, навколишнього середовища та стабільності постачань у десятки країн світу", — йдеться у публікації.

За даними ДСНС Одеської області, внаслідок останньої атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати, проте були пошкоджені складські, виробничі та адміністративні будівлі.

Рятувальники ліквідували пожежу внаслідок атаки РФ по Одеській області Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 25 грудня російський БпЛА влучив у багатоповерховий житловий будинок у Чернігові. Внаслідок атаки виникла пожежа у квартирі, також є загиблі.

Також Фокус писав, що 24 грудня ворог завдав серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Через дії росіян загинула людина, а 13 — міста отримали поранення.