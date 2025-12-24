Росіяни атакували ТЕЦ у передмісті Харкова: загинула людина, 13 поранених

Падіння напруги позначилось на теплопостачанні та роботі міського транспорту. Зараз ремонтники визначають масштаб руйнувань.

"Ворог завдав серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту. На жаль, одна людина загинула. Є поранені", - повідомив у міський голова Ігор Терехов.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що поранені 13 людей. "Постраждалі госпіталізовані, всім надається висококваліфікована медична допомога", - сказав начальник ОВА.

Зараз усі профільні служби проводять дефектування та визначають реальний масштаб руйнувань, зазначив Терехов. "Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим "енергоострова", щоб зменшити наслідки для харківʼян", - додав Терехов

Як зазначив міський голова, через пошкодження енергосистеми також тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори.

"Транспортники вже працюють над стабілізацією ситуації. Рух метрополітеном відновлений. Введені графіки аварійних відключень від "Харківобленерго". Прошу вас поставитися до ситуації з розумінням. Важливо довіряти фахівцям, які виконують свою роботу в надзвичайно складних умовах", - написав Терехов.

Росіяни вранці 24 грудня вже атакували передмістя Харкова, на пів години зупинявся метрополітен. У місті та області почались аварійні знеструмлення.

Тим часом навколо Харкова почали облаштовувати антидронові коридори для захисту логістичних маршрутів від атак російських дронів. В окремих районах області дороги накривають спеціальними сітками, які мають ускладнити роботу ворожих БпЛА і зменшити ризики для цивільного та військового транспорту.

Також в ніч на 24 грудня росіяни скинули три авіабомби на Запоріжжя, атакувавши мирних жителів.