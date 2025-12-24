ЗС РФ тричі скинули авіабомби на Запоріжжя: пошкоджений житловий будинок, горять авто (відео)

У ніч на 24 грудня російські окупаційні війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок.

Росіяни щонайменше тричі вдарили по місту, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни завдали удар по одному із районів Запоріжжя. Попередньо, пошкоджено житловий будинок", — написав Федоров.

Згодом він уточнив, що окрім пошкодженого будинку сталось займання гаражів та автівок поруч з будівлею.

Пошкоджене авто у Запоріжжі Фото: police

Згоріле авто Запоріжжя Фото: Запорізька ОВА

"Двоє людей дістали поранень внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Постраждалі чоловік та жінка отримують усю необхідну допомогу", — зазначив Федоров.

Він також оприлюднив відео, на якому видно понівечений росіянами будинок та авто.

Зазначимо, що вибухи у Запоріжжі пролунали близько о пів на четверту ночі. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів на місто.

Відео дня

Нагадаємо, у ніч на 23 грудня росіяни запустили по Україні понад 600 дронів та десятки ракет.

Фокус також писав, що ЗС РФ влучили у житловий будинок у Чернігові, а частина міста залишилась без світла.