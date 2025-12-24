ВС РФ трижды сбросили авиабомбы на Запорожье: поврежден жилой дом, горят авто (видео)

В ночь на 24 декабря российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью, в результате чего поврежден жилой дом.

Россияне по меньшей мере трижды ударили по городу, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Россияне нанесли удар по одному из районов Запорожья. Предварительно, поврежден жилой дом", — написал Федоров.

Впоследствии он уточнил, что кроме поврежденного дома произошло возгорание гаражей и автомобилей рядом со зданием.

Поврежденное авто в Запорожье Фото: Нацполиция

Сгоревшее авто Запорожье Фото: Запорожская ОВА

"Два человека получили ранения в результате атаки россиян на Запорожье. Пострадавшие мужчина и женщина получают всю необходимую помощь", — отметил Федоров.

Он также обнародовал видео, на котором видно изуродованный россиянами дом и авто.

Отметим, что взрывы в Запорожье прогремели около половины четвертого ночи. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов на город.

