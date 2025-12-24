Россияне атаковали ТЭЦ в пригороде Харькова: погиб человек, 13 раненых

Падение напряжения сказалось на теплоснабжении и работе городского транспорта. Сейчас ремонтники определяют масштаб разрушений.

"Враг нанес серии прицельных ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. Это привело к существенному падению напряжения в городе, что непосредственно сказалось на теплоснабжении и работе городского транспорта. К сожалению, один человек погиб. Есть раненые", — сообщил в городской голова Игорь Терехов.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что ранены 13 человек. "Пострадавшие госпитализированы, всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь", — сказал начальник ОГА.

Сейчас все профильные службы проводят дефектирование и определяют реальный масштаб разрушений, отметил Терехов. "Там, где это технически возможно, мы вынужденно переходим на режим "энергоострова", чтобы уменьшить последствия для харьковчан", — добавил Терехов

Как отметил городской голова, из-за повреждения энергосистемы также временно затруднена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы.

"Транспортники уже работают над стабилизацией ситуации. Движение по метрополитену восстановлено. Введены графики аварийных отключений от "Харьковоблэнерго". Прошу вас отнестись к ситуации с пониманием. Важно доверять специалистам, которые выполняют свою работу в чрезвычайно сложных условиях", — написал Терехов.

Россияне утром 24 декабря уже атаковали пригород Харькова, на полчаса останавливался метрополитен. В городе и области начались аварийные обесточивания.

Тем временем вокруг Харькова начали обустраивать антидронные коридоры для защиты логистических маршрутов от атак российских дронов. В отдельных районах области дороги накрывают специальными сетками, которые должны усложнить работу вражеских БпЛА и уменьшить риски для гражданского и военного транспорта.

Также в ночь на 24 декабря россияне сбросили три авиабомбы на Запорожье, атаковав мирных жителей.