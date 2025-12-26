Обстріли на Різдво: росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури 25 грудня

Армія РФ атакувала обʼєкти інфраструктури в Одесі та на Волині. Та будинки цивільних у Запорізькій області. Раніше у Кремлі відмовились від перемир'я на Різдво.

Росіяни атакували Україну навіть у день Різдва. Тривога лунала у кількох регіонах. ЗС РФ не полишають надії лишити українців без світла і тепла у святкові дні перед Новим роком. Фокус зібрав все, що відомо про наслідки обстрілу.

На Одещині росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури

В ніч на 26 грудня в Одесі, Ізмаїлі та інших містах регіону лунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про численні ударні БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину. Унаслідок влучання БпЛА сталося загоряння, повідомив голова МВА Сергій Лисак. Нині тривають роботи з ліквідації наслідків.

За наявною інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Також енергетики працюють над відновленням електропостачання в домівках одеситів, додав Лисак.

Росіяни ударними дронами атакували Волинь

У Волинській області під час повітряної тривоги росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури. Тривала тривога понад три години – з 19:49 до 22:52 25 грудня. Постраждалих немає, повідомляє Волинська ОВА.

Ворожі дрони бачили біля Ковеля, Українські Повітряні сили стежили за ситуацією та повідомляли про активність ворога.

"Росія продовжує тероризувати українців, намагаючись завдати шкоди життю та критичним об’єктам", – зазначили в обласній адміністрації.

Понад 600 ударів по Запорізькій області

За останню добу російські війська завдали понад 600 ударів по Запорізькій області. Внаслідок атак одна людина загинула, четверо отримали поранення.

Загалом зафіксовано 636 атак по 29 населених пунктах області, повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 16 авіаударів по Тернуватому, Магдалинівці, Веселянці, Любицькому, Бойковому, Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Білогірʼю, Зеленому, Верхній Терсі та Староукраїнці.

378 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Розумівку, Червонодніпровку, Канівське, Григорівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Солодке, Зелене та Добропілля.

6 обстрілів з РСЗВ накрили Лежине, Степногірськ, Павлівку, Гуляйполе, Чарівне та Добропілля.

236 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Павлівки, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого, Зеленого та Добропілля.

Надійшло 26 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що у ніч на 25 грудня росіяни обстріляли об’єкти Kernel в Одеській області, під удар потрапив завод у Чорноморську.

Також Фокус писав, що на Різдво Чернігівщину масовано обстріляли: є загиблі, пошкоджені будинки та інфраструктура, зафіксовані відключення світла.