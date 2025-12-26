Критическая ситуация: Сумы остаются без отопления в минусовую погоду (видео)

В Сумах сложилась критическая ситуация с теплоснабжением. Жители города остаются без отопления и оказываются под угрозой переохлаждения.

Все — из-за постоянного отсутствия электроэнергии. В котельных не работают насосы, из-за чего теплоэнергия не подается горожанам. Об этом заявил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь в Facebook.

"Куча обращений от жителей города Сумы. Из-за ограничения электроэнергии не работают насосы, не подают теплоэнергию. Люди просто напросто замерзают", — рассказал Кобзарь.

По его словам, большинство котельных попадают под ограничения во время действия стабилизационных и аварийных графиков отключения. Из-за этого невозможна их стабильная и бесперебойная работа.

И.о. городского головы предложил увеличить объемы материального резерва, в частности в части закупки топлива. По его словам, материальный резерв, сформированный ранее, сейчас практически полностью передан предприятию теплоснабжения.

Погода в Сумах

По данным Украинского гидрометеорологического центра, на завтра, 27 декабря, в Сумах температура ночью опустится до -5. Днем температура будет от 0 до -2.

Погода на 27 декабря

24 декабря россияне атаковали теплоэлектроцентраль в пригороде Харькова. Из-за этого в городе фиксировались проблемы со светом и отоплением. Зато эксперты объяснили, что наиболее опасными для проживания в таких условиях являются панельные пятиэтажки, известные как "хрущевки". Все потому, что дома были построены быстро, из готовых бетонных плит, которые очень быстро промерзают.

Напомним, что в октябре Шостка Сумской области несколько дней жила без электроэнергии, газа и воды.

Напомним, утром 23 декабря враг массированно атаковал Украину ракетами и "Шахедами". Целью противника была энергетика.

Фокус рассказывал, что, по оценкам эксперта, на Новый Год украинцы точно будут иметь ограничения в электроснабжении. В то же время, спрогнозировать их количество пока невозможно.