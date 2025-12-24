Харьков без отопления при -10: какие дома и за сколько времени замерзнут быстрее

Российские оккупанты 24 декабря атаковали теплоэлектроцентраль в пригороде Харькова. Из-за этого в городе фиксируют проблемы со светом и отоплением.

При этом температура в городе минусовая — из-за этого в некоторых домах может быть очень холодно. Издание "Телеграф" поговорило с экспертами из жилищно-коммунальных хозяйств, которые объяснили, какие дома могут замерзнуть первыми.

Отмечается, что наиболее опасными для проживания являются панельные пятиэтажки, известные как "хрущевки". Все потому, что дома были построены быстро, из готовых бетонных плит, которые очень быстро промерзают.

В частности, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко назвал конкретное время, за которое может замерзнуть такой дом — 36-48 часов, в зависимости от ветра.

Відео дня

"Далее температура в квартирах упадет настолько критично, что придется сливать воду из отопительной системы, чтобы не потрескались трубы и стояки. Это означает полную непригодность дома для жизни", — заявил Попенко.

Зато эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно утверждает, что быстрее всего замерзнут высокие панельные дома. После 16-этажных дом будут замерзать девятиэтажки, а только потом — "хрущевки", пояснила Ненно.

Писательница и блогер Анна Гин рассказала, что в Харькове после обстрела россиян исчезли свет, вода и отопление. Из-за этого в квартирах уже очень холодно.

"Квартира остыла мгновенно, на улице — минус десять. Это первый сильный мороз, еще вчера в Харькове было около нуля. То есть ждали. Ждали, накапливали ракеты и беспилотники, проверяли прогноз погоды", — рассказала Анна Гин.

Согласно прогнозу Укрогидрометцентра на 24 декабря, температура в Харькове будет до -10 ночью и до -4 днем. На 25 декабря прогнозируется еще более холодная погода — до -5 днем и до -11 ночью.

Погода на 25 декабря Фото: Український гідрометеорологічний центр

Напомним, что 24 декабря россияне атаковали ТЭЦ в пригороде Харькова. В результате удара погиб человек, 13 человек получили ранения. Из-за повреждения энергосистемы также временно затруднена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы.

Перед этим вокруг Харькова начали обустраивать антидронные коридоры для защиты логистических маршрутов от атак российских дронов.